Stadist Alexander Van San (9) en Leuvenaar Wolf De Wachter (11) halen finale op het BK voor de jeugd Stijn Deleus

15 september 2020

13u31 0 Leuven Het was slechts weinig Brabanders gegeven om de eindfase te halen op het BK voor de jeugd dat de voorbije week doorging op de terreinen van TC Forest Hills. Toch deden met Alexander Van San bij de jongens 9 en Wolf De Wachter bij de 11-jarigen twee ‘Leuvenaars’ een gooi naar de titel op de finaledag. Beiden moesten ze echter het hoofd buigen voor de topfavoriet.

Van San, woonachtig te Etterbeek maar uitkomend voor TC Stade Leuven, baande zich met twee vlotte zeges een weg naar de finale, om daar op veelwinnaar Raphael Debelder te stuiten. Het werd twee keer 4-2.

“We wisten dat het moeilijk ging worden, want het lijkt wel alsof je tegen een muur speelt als je die Debelder treft aan de overkant van het net”, reageert coach Gert Vanderlinden met een kwinkslag. “Nee serieus, die jongen speelt echt bijna alles netjes terug en dan zijn rally’s van vijftig slagen geen uitzondering. Dan moet je als tegenstander heel geduldig zijn en met een paar rake slagen het verschil proberen te maken. Dat lukte wel een aantal keer, maar het is niet simpel om die focus continu te bewaren. En dan nog moeten de beentjes het ook kunnen volhouden natuurlijk.”

Positieve mindset

“Alexander mag sowieso op een knap toernooi terugblikken”, aldus nog Vanderlinden. “We zitten met een sterke Leuvense lichting van het geboortejaar 2011 met ook talentjes van Lovanium erbij en daar is hij er eentje van. Ik ben vooral trots op zijn positieve ingesteldheid doorheen het toernooi. Een BK is toch altijd iets speciaals, maar hij toonde zich heel stabiel in mentaal opzicht en dat laat het beste verhopen voor de toekomst. Met zijn kleine gestalte kan hij op dit moment nog iets minder kracht genereren, maar hij is misschien wel de handigste en meest complete speler van alle 9-jarigen.”

Te zware score

Bij de jongens 11 moest ook Wolf De Wachter van KTC Diest aantreden tegen de jongen die het circuit de voorbije maanden domineerde. “Hij was duidelijk de underdog tegen Xavier De Marteau, van wie hij vorig jaar ook verloor op het Feest van de Jeugd in de reeks 11/2”, vertelt papa Wim. “Zelf was Wolf derde geëindigd in het Junior Circuit, dus hij hoopte wel om ver te geraken op het BK. Het enige spijtige is dat hij die paar kansjes niet gegrepen heeft om 2-0 voor te komen in de eerste set. Want nu verloor hij uiteindelijk met 4-1, 4-0-cijfers en die zware score is niet representatief voor zijn wedstrijd. Meteen na de match was hij logischerwijze wat teleurgesteld, maar hij heeft zeker een goed toernooi en dito seizoen achter de rug. Het tennis is sowieso zijn belangrijkste hobby, al blijft hij het voorlopig nog wel combineren met volleybal als ploegsport.”