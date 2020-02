Stad plant 600ste boom van het plantseizoen Bart Mertens

28 februari 2020

12u30 0 Leuven Meer bomen in de stad is een van de ambities van de stad Leuven. “Voor een aangename, groene en gezonde stad hebben we veel bomen nodig”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a). “De Groendienst plantte dit seizoen al honderden bomen. Vandaag is de zeshonderdste aan de beurt in de Leming in Kessel-Lo.”

Aan de Leming in Kessel-Lo plant de Leuvense Groendienst 78 nieuwe bomen nadat er vorig jaar 74 kerspruimen verdwenen omdat ze in slechte staat waren. “Samen met de buurt kozen we voor een assortiment van inheemse bomen die mooi in het landschap passen. Om het zicht op de Lemingvallei voor de bewoners te behouden, stelden de landschapsarchitecten van de stad clusters van bomen samen. Ik wil de buren bedanken om zo actief mee na te denken over de optimale invulling. We zijn gekomen tot een mooi compromis waar iedereen achter staat”, zegt schepen Wadera.

Parken

Op meerdere locaties in de stad kwamen er dit jaar al tien of meer bomen bij: het Sluispark, het Noormannenpark, de Paternostersstraat, de Meikeverstraat, het Alfons Smetsplein en ook op verschillende plaatsen op de ring. Sommige bomen kwamen er ter vervanging van zieke bomen, andere bomen als extra groen in de stad. “De stad kiest heel bewust voor bomen die generaties kunnen overleven en die een grote kruin ontwikkelen. We zien dat door de toenemende droogte bomen sneller verzwakken. Daarom kiest de Groendienst nu bewust voor boomsoorten die minder water nodig hebben”, verduidelijkt de schepen. De vergroening zet zich overigens verder. Ook bij wegenwerken bekijkt de stad altijd of en waar ze bomen kan beschermen en zoekt ze naar plaatsen om bomen bij te planten. Zo zijn er bij de wegenwerken aan de Mechelsevest en aan de Prelatenstraat recent nog extra bomen geplant.