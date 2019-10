Stad pakt uit met informatie-en sensibiliseringscampagne om overlast te beperken ADPW

01 oktober 2019

17u17 0 Leuven U itgaan in Leuven op een verantwoorde manier met respect voor de stad en haar inwoners. Dat is het opzet van een aantal initiatieven die de stad Leuven, de lokale politie en LOKO nemen bij de aanvang van het academiejaar. De initiatieven kwamen tot stand in overleg met de onderwijsinstellingen KU Leuven, Hogeschool UCLL en LUCA.

“Met de komst van de studenten stijgt het inwonersaantal van Leuven met maar liefst 50%. Dat is in geen enkele andere stad het geval. Deze instroom heeft een impact op het leven in de stad: het geeft Leuven zijn ware karakter, maar vraagt soms ook de nodige bijsturing. Daarom ben ik blij dat stad, onderwijsinstellingen én studenten de handen in elkaar slaan en verschillende initiatieven lanceren om het samenleven tussen studenten en Leuvenaars te bevorderen en de overlast te beperken”, zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen).

‘Stop uw gekwaak voordat ik ontwaak’

De preventiedienst van de stad Leuven lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne over het politiereglement en de gemeentelijke administratieve sancties. Overlastfenomenen zoals nachtlawaai, wildplassen, alcohol drinken op straat na middernacht en fietsen verplaatsen of vernielen kunnen een GAS-boete van maximaal 350 euro opleveren. Maar zover hoeft het bij voorkeur niet komen. De stad zet in de eerste plaats in op sensibilisering en preventie. Als het toch tot een GAS-boete komt, is voor bepaalde overtredingen een alternatieve straf mogelijk. Studenten gaan bijvoorbeeld een dagje mee met de groen- of reinigingsdienst, of nemen deel aan de cursus ‘alcohol en overlast’. In dat geval vervalt de GAS-boete.

Met affiches, postkaarten, gadgets en eco-tags spoort de stad studenten aan om het niet al te bont te maken en informeert ze studenten over GAS-boetes. De slogan ‘Stop uw gekwaak voor ik ontwaak’ zal ook verspreid worden via een bellenblaas-gadget op de Studentenwelkom en eco-tags op de straten waar veel studenten passeren. Eco-tags zijn ecologische en biologisch afbreekbare grondmarkeringen. Ook de fakbars en fuifzalen in Leuven zetten in op overlast voorkomen. Elke fakbar schakelt stewards in, die overlast in en rond de fakbar beperken en nauw samenwerken met de politie. De stewards krijgen een opleiding van de preventiedienst en de politie. Jaarlijks volgen een honderdtal studenten deze opleiding.