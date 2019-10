Stad Leuven zorgt voor doorstart van Jazzcentrum La Conserve EDLL

18 oktober 2019

Twee maanden geleden liet Jazzcentrum La Conserve weten na drie jaar geen concerten meer te organiseren. Voor uitbaters Willy en Mireille werd het zonder extra financiële middelen te moeilijk. “We kunnen het risico niet meer nemen om op een avond een paar honderden euro’s te moeten bijleggen omdat er te weinig volk is. Dat loopt te snel op", klonk het toen. Een beslissing waar een vijftal vrienden graag een stokje voor staken. Ze organiseerden een benefiet zodat La Conserva kon blijven bestaan. Nu zet ook stad Leuven haar schouders ermee onder en kent een projectsubsidie toe. “Zo’n werking van onderuit ondersteunen past volledig binnen het cultuurbeleid van de stad Leuven. We zullen in de toekomst de concertwerking van La Conserve verder ondersteunen en versterken”, klinkt het bij stad Leuven. La Conserve laat weten voortaan een concert per maand te organiseren.

