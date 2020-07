Stad Leuven zoekt vrijwilligers voor zomerscholen Joris Smets

10 juli 2020

16u12 0 Leuven Wie de laatste twee weken van augustus zijn vrije tijd nog een unieke en leerrijke invulling wil geven, kan meewerken aan de zomerschool van stad Leuven. Omdat leerlingen wekenlang geen of nauwelijks les kregen zoals ze gewoon waren, organiseert Stad Leuven samen met de Leuvense scholen een zomerschool. Vandaag doet de stad een nieuwe oproep voor vrijwilligers. “We zoeken allerhande talenten om van de zomerschool een geslaagd project te maken”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Coaches die kunnen luisteren en helpen bij taken, mensen die kunnen helpen om lokalen en ICT-materiaal klaar te zetten, (gepensioneerde) leraren of leraren-in-opleiding die het leerproces van de leerlingen opvolgen, Leuvenaars met ervaring als animator en vakspecialisten Nederlands, Frans, Wiskunde, ICT… kortom iedereen met zin om kinderen een zetje te geven, kan helpen. “Samen vullen we de dagen met leuke en speelse activiteiten waarin Nederlands, Wiskunde, ICT en Frans aan bod komen”, zegt schepen Wadera. “Daarnaast geven we de kinderen ook echt speel- en experimenteertijd en maken we ruimte voor onzekerheden en vragen. Wie als vrijwilliger hierin meestapt, maakt deel uit van een sterk team en kan veel leren van de andere begeleiders en van de kinderen.”

Vrijwilligers

Intussen zijn al 140 kinderen ingeschreven en zetten al 70 vrijwilligers mee hun schouders onder het project. Wie interesse heeft om ook als vrijwilliger mee te werken, moet zich minstens twee dagen kunnen vrijmaken om mee te draaien in de zomerschool. “We zoeken nog verschillende profielen: mensen met of zonder pedagogische achtergrond, met een groot of iets kleiner engagement”, zegt de schepen. “Iedereen met een hart voor onderwijs is welkom. In ruil kunnen ze een vrijwilligersvergoeding aanvragen, bieden we een professioneel vormingsaanbod aan, krijgen vrijwilligers de kans om zich te specialiseren in het begeleiden van jongeren en doen ze een unieke ervaring op. En natuurlijk is er de grote dankbaarheid van de kinderen en hun ouders.”

Wie interesse heeft vindt hier meer informatie en kan zich onmiddellijk aanmelden.