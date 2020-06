Stad Leuven zoekt testrijders voor eerste negen elektrische buurtbakfietsen EDLL

10 juni 2020

13u36 4 Leuven De eerste negen elektrische buurtbakfietsen van Cargoroo zijn onderweg naar Leuven. Daarom is stad Leuven op zoek naar ambassadeurs die vanaf maandag 15 juni de deelbakfietsen en de bijhorende app willen testen.

Vanaf 1 juli kunnen alle Leuvenaars gebruik maken van deelbakfietsen. De buurtbakfietsen zijn onder meer geschikt voor een uitstapje met de kinderen of om boodschappen te doen. De fietsen maken deel uit van de zogenaamde mobipunten. Dat wil zeggen dat je op vaste locaties in de stad de fietsen kan ophalen en terugbrengen. Onder meer op het Victor Broosplein, Vaartstraat, Sint-Geertruikerk, Rijschoolstraat, Rector de Somerplein, Engels Plein, Baron August de Becker Remyplein, Sint-Maartensdal en Hal 5 zijn er zo'n mobipunten. Stad Leuven zoekt momenteel nog testrijders die vanaf maandag 15 juni de deelbakfietsen gratis twee weken willen uitproberen, in ruil voor feedback. Je aanmelden als testrijder kan nog via de website van Leuven.