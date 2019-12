Stad Leuven zoekt mensen die leegstaande kamers of woningen willen verhuren aan kwetsbare gezinnen of personen EDLL

23 december 2019

14u51 0 Leuven Stad Leuven gaat op zoek naar solidaire verhuurders, die kwetsbare gezinnen of personen een betaalbare en kwaliteitsvolle plek kunnen bieden om te wonen. Om die verhuurders te vinden, lanceert de stad nu een oproep met concrete mogelijkheden tot solidair verhuren.

De stad Leuven gaat op zoek naar solidaire verhuurders. Heel wat mensen hebben enkele kamers leegstaan of verhuren een huis, appartement of studio. Tegelijkertijd zijn heel wat kwetsbare gezinnen of personen op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle plek om te wonen. Daarom lanceert stad Leuven nu een oproep om te verhuren aan mensen die het door omstandigheden wat moeilijker hebben en moeilijk een woonst vinden.

“We willen (potentiële) verhuurders aanmoedigen om mee te zorgen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze stad. We geloven dat heel wat Leuvenaars goede verhuurders zijn en kunnen zijn”, zegt schepen van wonen, Lies Corneillie. “De informatie om solidair te verhuren is nu gebundeld op de website van de stad en daarmee hopen we heel wat mensen toch te overtuigen om hun woning te verhuren of te delen”, aldus Corneillie.

Een kamer in je woning tijdelijk verhuren

Als een of meerdere kamers in je woning leegstaan, omdat je kinderen bijvoorbeeld het huis uit zijn of omdat je nog geen kinderen hebt, kan je die verhuren. Op die manier benut je je woning optimaal. Dit kan op verschillende manieren. In de eerste plaats met een melding ‘tijdelijk wonen’. Dan verhuur je een deel van je woning tijdelijk aan erkende vluchtelingen of mensen met een onbewoonbaar verklaarde woning. Je hebt hier geen vergunning voor nodig, maar moet het enkel melden aan de stad. Of de huurders huur moeten betalen, bepaal je zelf. Je kan dit maximaal drie jaar doen.

Daarnaast kan je een kamer of studio verhuren aan alleenstaanden, studenten, koppels of gezinnen. Dat kan met een tijdelijke vergunning, de zogenaamde ‘kotmadam-formule’. Die vergunning is vijf jaar geldig. Tenslotte kun je aan ‘zorgwonen’ doen. Dan verhuur je een deel van je woning tijdelijk aan zorgbehoevende personen of 65-plussers. Hiervoor is ook geen vergunning nodig, maar je moet het wederom melden aan de stad. Voor deze twee laatste formules van verhuring moet je wel zelf eigenaar zijn van de woning en er ook gedomicilieerd zijn.

Een volledige woning verhuren via sociale organisaties

Je kan een woning ook verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) SPIT, die permanent woningen zoeken voor gezinnen met een acute woonnood. Wie zijn of haar woning via SVK SPIT verhuurt, mag er zeker van zijn dat de woning verhuurd wordt. Je krijgt een contract voor minstens 9 jaar. In deze formule neemt het SVK ook grotendeels de administratieve, financiële en juridische opvolging op zich. Snel verhuren kan dan weer via het Woonanker. Dat is een samenwerking tussen stad Leuven, OCMW Leuven en het CAW Oost-Brabant. Het Woonanker helpt kwetsbare gezinnen en erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar een woning.