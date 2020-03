Stad Leuven zoekt laptops voor gezinnen zonder computer: “Anders zal

een grote kloof ontstaan" Bart Mertens

28 maart 2020

07u00 14 Leuven De voorbije weken zochten ouders en kinderen hun weg in de schoolopdrachten. Het merendeel van de leerlingen heeft hun klas of leerkracht al terug gezien op het computerscherm, maar dat is niet voor alle kinderen de realiteit. “De stad Leuven zoekt daarom naar laptops voor gezinnen zonder computer”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

“Als we niet keihard proberen om ook kinderen zonder computer aan boord te houden, dan gaan we na deze periode een grote kloof zien”, waarschuwt schepen Wadera. “Het zou onaanvaardbaar zijn dat kinderen niet langer kunnen leren omdat ze niet het juiste materiaal hebben in hun thuisomgeving. Daarom zoeken we via zorgcoördinatoren in scholen uit welke gezinnen geen computer hebben.”

“De eerste rondvraag leerde ons al dat er minstens 250 computers nodig zijn om tegemoet te komen aan de problematiek”, zegt Wadera. “We hebben er al enkele verkregen via de stad Leuven en enkele spontane aanbiedingen, maar we hebben er nog veel meer nodig. Daarom roepen we bedrijven en Leuvenaars op om oude laptops te schenken. Dat kan via het platform Leuven Helpt. De stad en de SOM-partners werken nauw samen met de scholen om de computers gebruiksklaar te maken en te verdelen onder de gezinnen met de grootste nood.”