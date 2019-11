Stad Leuven zoekt bouwteam voor groots ontwikkelingsproject aan de Vaartkom EDLL

13 november 2019

14u14 2 Leuven Dat de stad Leuven grootste plannen heeft met de Vaartkom staat buiten kijf. Wandelen langs de autoluwe oevers van de Vaart, de kinderen laten ravotten in het park of even ploeteren in het zwembad, de komende jaren zal de voormalige industriële site vernieuwd worden tot een stadswijk en ontmoetingsplaats. Voor de uitwerking van dit ontwikkelingsproject zoekt de stad nu een ontwerp- en bouwteam.

Waterbeleving, groen, innovatie en architectuur staan centraal in het grootste Vaartkom-project van de stad Leuven. De volgende jaren zal Leuven sterk investeren in de volledige vernieuwing van de Vaartkom. “We zijn ambitieus voor Leuven en beogen voor de Vaartkom een sfeer en dynamiek die je in steden als Kopenhagen of Barcelona verwacht”, zegt burgemeester Ridouani. De toekomstige zwemzone vormt het uitgangspunt van de nieuwe aanleg. “Mensen houden van water in de stad, het geeft rust en biedt tal van mogelijkheden tot ontspanning. Daarom willen we een toegankelijke zwemzone inrichten, maar ook sporten langs het water stimuleren met bijvoorbeeld een looppiste en beweegbanken voor senioren”, aldus Ridouani. Vergroening en ruimte voor wandelaars en fietsers zijn andere prioriteiten voor het stadsbestuur. Met de aanleg van het toekomstige park Tweewaters krijgt de buurt er een derde park bij.

Voor dit ambitieuze stadsontwikkelingsproject schrijft de stad nu een internationale opdracht uit. Stad Leuven zoekt een ontwerp- en bouwteam dat van de hele site een voorbeeldproject maakt op vlak van duurzaamheid en innovatie, met onder meer het gebruik van hernieuwbare energie en herbruikbare bouwmaterialen.

Leuvenaars betrekken

Op de gemeenteraad van november wordt de projectopdracht voor de heraanleg ter goedkeuring voorgelegd. Geïnteresseerde ontwerp- of bouwteams kunnen vervolgens contact opnemen met stad Leuven voor hun kandidatuur. In het voorjaar van 2020 zullen er dan vijftal bouwteams worden worden geselecteerd. Zij werken een ontwerp uit, waar de buurt feedback mag op geven. Eind volgend jaar worden dan drie bouwteams gekozen die het ontwerp verder zullen uitwerken. Een jury kiest tot slot het definitieve ontwerp. In die jury zal ook een groep Leuvenaars zetelen, die per loting wordt gekozen. Zij beslissen mee over het resultaat. Het begin van de werken is voorzien voor augustus 2022.