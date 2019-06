Stad Leuven wil belasting op reclamefolders invoeren Bart Mertens

12 juni 2019

17u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil vanaf juli een belasting invoeren op reclamefolders. “Met deze belasting wil het stadsbestuur de reclamesector laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling en de afvalberg verkleinen”, zegt schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen).

In 2018 bestond 15,9 % van het opgehaalde afval in Leuven uit papier en karton. Dat komt neer op 58 kilogram per inwoner. Het nieuwe stadsbestuur wil die papierberg verkleinen door een belasting op ongeadresseerde post te heffen. “Veel reclamefolders belanden ongelezen op de papierstapel”, stelt schepen Thomas Van Oppens (Groen). “Dat is zonde van het papier en het vergroot de afvalberg. Tot nu toe zorgt de reclamesector voor papierafval maar draagt de sector niet bij aan de kosten voor de ophaling. Daar brengen we met deze belasting verandering in door een deel van de kosten te recupereren. Bovendien sporen we de reclamesector aan om bewuster na te denken over het aantal folders wordt verspreidt.”

Door een belasting op ongeadresseerde post zal het werk van de ophalers lichter worden Thomas Van Oppens (Groen)

Schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens denkt ook aan de fysieke gezondheid van het personeel dat wordt ingezet voor de ophaling. “29 chauffeurs en laders van de stad Leuven gaan dagelijks de straat op om het afval op te halen”, zegt schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen). “Door een belasting op ongeadresseerde post te heffen, zal niet alleen de afvalberg verkleinen maar ook het werk van de ophalers lichter worden. Het tillen van papier- en kartonafval vormt immers een zware fysieke belasting.”

Vanaf juli

De belasting – die vanaf juli van toepassing is als de gemeenteraad ze goedkeurt - zou worden bepaald naargelang het gewicht van het drukwerk en het aantal verspreide exemplaren. De inkomsten komen volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) ten goede aan de Leuvenaars. “De Leuvenaar zelf zal deze belasting niet voelen. Bovendien wordt de opbrengst van deze heffing slechts geraamd op 200.000 euro voor de rest van het jaar 2019. Het gaat dan ook een doelbelasting die dient om de papierberg te laten slinken en niet om inkomsten te genereren. Verschillende steden en gemeenten heffen al zo’n belasting. Leuven voert als één van de laatste steden deze belasting in.”

Het gaat om een doelbelasting om de papierberg te verkleinen en niet om inkomsten te genereren Carl Devlies (CD&V)

Het stadsbestuur onderzoekt tegelijkertijd of een algemeen verbod op ongeadresseerd drukwerk mogelijk is tenzij bewoners expliciet op hun brievenbus vermelden dat ze ongeadresseerd drukwerk wensen. Dat systeem bestaat al in verschillende Nederlandse steden. “Nu moeten inwoners een sticker op hun brievenbus hangen als ze géén reclame wensen. Wij willen die logica omdraaien. Elke brievenbus in Leuven wordt reclamevrij tenzij de bewoner expliciet op zijn of haar brievenbus aangeeft dat hij of zij reclame wilt ontvangen”, besluit schepen Thomas Van Oppens.

Wie overigens graag reclamefolders ontvangt, kan die digitaal lezen op myshopi.be. Leuvenaars die geen ongeadresseerd drukwerk wensen, kunnen gratis een sticker ophalen in het stadskantoor.