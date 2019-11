Stad Leuven voorziet nieuw fietspad en voetgangersbrug aan Lüdenscheidsingel: “Een investering van 3,6 miljoen euro” EDLL

15 november 2019

11u39 0 Leuven Stad Leuven gaat investeren in een voetgangersbrug, die de Albert Woutersstraat en Stadsvest met de nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel zal verbinden. Bovenaan de brug komen er ook fietsbeugels, zodat fietsers er gemakkelijk hun fiets kunnen stallen en overstappen op de bus. Als alles volgens planning verloopt, zou de voetgangersbrug afgewerkt moeten zijn nog voor de zomer van 2020. Kostenplaatje? Zo’n 3,6 miljoen.

Investering van 3,6 miljoen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt momenteel een nieuw fietspad aan in de berm van de Lüdenscheidsingel. Het fietspad verbindt het Engels Plein met de Nieuwe Mechelsesteenweg. Tegelijk werkt AWV aan een nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel. Een investering van samen 3,6 miljoen euro.

Om te zorgen dat ook rolstoelgebruikers en mensen met een buggy de bushalte gemakkelijk kunnen bereiken, komt er een pad ter hoogte van de Pompstraat. De betonnen wand van het verzonken fietspad dat je vandaag ziet, zal een groene wand worden. “Daarnaast investeert de stad ter hoogte van de Albert Woutersstraat en Stadsvest in een voetgangersbrug over het verzonken fietspad”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. Op die manier kunnen de bewoners van Wilsele-Dorp gemakkelijk de nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel bereiken en vermijden ze een omweg via de Pompstraat. “We leggen ook een fietsenstalling aan zodat de fietsers hun fiets daar kunnen stallen om over te stappen op het openbaar vervoer”, aldus de schepen. “De bereikbaarheid van de deelgemeenten is een belangrijk aandachtspunt voor de stad. Met deze bushalte zorgen we voor een betere bediening van Wilsele-Dorp”, vult David Dessers, schepen van mobiliteit, aan.

Stalen brug

De voetgangersbrug bestaat uit een stalen constructie en de leuningen worden afgewerkt in hout. De investering in het ontwerp en de bouw van de brug bedraagt zo’n 112.000 euro. Tegen de paasvakantie volgend jaar wordt de brug op z’n plaats gezet. De houten afwerking gebeurt enkele weken later. Het project zou vermoedelijk nog voor de zomer van 2020 gerealiseerd zijn.