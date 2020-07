Stad Leuven viert de Vlaamse feestdag met een alternatief programma Joris Smets

08 juli 2020

11u38 0 Leuven Zoals elk jaar viert de stad Leuven de Vlaamse feestdag op gepaste wijze. “Aangezien dit nu niet kan met een volksreceptie en een academische zitting, hebben we een alternatief programma uitgewerkt”, licht schepen Dirk Vansina toe. “Met een beiaardconcert en de jaarlijkse zomerzoektocht willen we het vakantiegevoel in eigen stad aanwakkeren.”

De wandelzoektocht is een gesmaakte formule. Jaarlijks nemen enkele honderden Leuvenaars deel. Het is een interactieve manier om je eigen stad te verkennen, een combinatie van geschiedenis en wandelplezier. “Dit jaar staat de zomerzoektocht in het teken van Dirk Bouts, een van de belangrijkste zogenaamde Vlaamse Meesters”, zegt Dirk Vansina.

De Nederlandse kunstschilder maakte onder meer ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De marteling van de Heilige Erasmus’, twee van zijn belangrijkste meesterwerken. De zoektocht start en eindigt op de Grote Markt, waar je in de Sint-Pieterskerk de twee meesterwerken kan bewonderen. Door deel te nemen aan de zoektocht, treed je in de voetsporen van de schilder en kom je meer te weten over zijn werk en zijn leven. Je kan de vragen vanaf 8 juli hier terugvinden. De papieren versie kan je vanaf 9 juli gratis afhalen aan het onthaal van Visit Leuven (Naamsestraat 3). Deelnemen kan tot 30 september. Er vallen mooie prijzen te winnen.

Beiaardconcert

Op zaterdag 11 juli om 15 uur speelt de Leuvense universiteitsbeiaardier Luc Rombouts bekende Vlaamse nummers op de beiaard in de Universiteitsbibliotheek. Leuvenaars kunnen via de facebookpagina van de stad Leuven stemmen voor het openingsnummer. Wordt het ‘Vlaanderen boven’ van Raymond Van Het Groenewoud of ‘Vlaanderen mijn land’ van Will Tura? Als laatste nummer zal de Vlaamse Leeuw gespeeld worden.

Je kan het volledige concert ook bekijken en beluisteren via het livestream kanaal.