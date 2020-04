Stad Leuven verzamelde al 200 computers en tablets: “Waar zoeken er nog meer” Bart Mertens

03 april 2020

12u30 0 Leuven Nu iedereen thuis moet blijven, is de computer of de tablet ons venster op de wereld. Voor bewoners van woonzorgcentra, alleenstaanden of kinderen in gezinnen die leven in armoede is een computer geen evidentie. “We zijn blij met de 200 ingezamelde exemplaren op één week tijd maar we kunnen er nog meer gebruiken”, zegt schepen Lalynn Wadera.

De oproep aan Leuvenaars en bedrijven om nog bruikbare computers, tablets of smartphones te schenken is een succes. “Enkele bedrijven zijn onmiddellijk in actie geschoten. Ze brachten hun laptops naar het verzamelpunt dat de stad samen met de scholen heeft ingericht in basisschool De Ark 3 op de Martelarenlaan”, vertelt schepen van Onderwijs Wadera (sp.a). “Heel snel hebben ICT-coördinatoren uit meerdere scholen en beschikbaar stadspersoneel zich geëngageerd. Zij maken de toestellen gebruiksklaar. Intussen boden ook al studenten van de lerarenopleiding ICT enkele vrijwilligers zich aan om te helpen.”

Lagere school

Een groot aantal van de ingezamelde exemplaren gaat naar gezinnen met kinderen in de lagere school. “We houden er rekening mee dat de scholen nog niet open zullen zijn na de Paasvakantie. Met een computer kunnen zij op hetzelfde tempo als de klasgenoten de lessen volgen en geraken ze niet achterop. Zo zijn we een goede aanvulling op het Vlaamse Digital For Youth project dat zich richt op jongeren in het secundair onderwijs”, aldus schepen Wadera.

De kinderen zijn heel leergierig. Ze gaan heel blij zijn dat zij vanaf nu ook verder kunnen gaan dan de bundel die we uitdeelden Juf Stasha

Juf Stasha is alvast enthousiast “De kinderen zijn heel leergierig. Ze gaan heel blij zijn dat zij vanaf nu ook verder kunnen gaan dan de bundel die we uitdeelden. Vanaf nu kunnen zij ook oefenen op het platform Bingel, informatie opzoeken en kunnen zij meedoen aan de online ontmoetingssessies die de leerkracht organiseert.” Bedrijven en Leuvenaars die thuis één of meerdere computers hebben van maximum vijf jaar oud kunnen die nog altijd schenken. Dat kan via leuven.be/leuvenhelpt. Zelf exempplaren binnenbrengen kan alle weekdagen tussen 10 en 16 uur in basisschool De Ark 3 (Martelarenlaan 313, Kessel-lo).