Stad Leuven verplicht dragen van mondmasker op verschillende plaatsen in binnenstad Kim Aerts

23 juli 2020

21u41 2 Leuven De stad Leuven verplicht vanaf zaterdag het dragen van een mondmasker op verschillende plaatsen in de binnenstad. Zowel voetgangers, fietsers, joggers of mensen op de step moeten een mondmasker dragen in de autovrije zone, op de Bondgenotenlaan, op het Martelarenplein en in het stadspark.

Begin deze maand legde de stad een mondmaskerplicht op voor bezoekers aan de vrijdag- en zondagmarkt. Vanaf zaterdag geldt dat voor alle markten. Die regel wordt ook uitgebreid naar alle andere evenementen. De regeling voor events is overigens gelijkaardig aan de regeling voor de horeca. Wie rondloopt, moet een mondmasker dragen, wie neerzit in zijn bubbel mag het afnemen. Daarnaast moeten organisatoren van evenementen net als in de horeca hun bezoekers registreren. Op evenementen met versterkte muziek was het dragen van een mondmasker al verplicht.

Signalisatie

“We zetten de doorgedreven preventieve aanpak van de voorbije maanden verder en wachten niet tot het aantal besmettingen toeneemt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). De politie zal actief toezicht houden op het naleven van de mondmaskerverplichting en andere coronamaatregelen. De eerste dagen zal er echter vooral geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. De komende dagen wordt er ook in de nodige signalisatie voorzien. Leuven gaat voorts bijkomende plekken monitoren en een mondmaskerplicht invoeren als het ook daar te druk wordt.