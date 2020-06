Stad Leuven verklaart zich solidair met vluchtelingen Joris Smets

20 juni 2020

10u42 0 Leuven De stad Leuven verklaart zich vandaag op Wereldvluchtelingendag solidair met vluchtelingen en de vele organisaties die zich dagelijks hun lot aantrekken. Daarom verspreidt ze samen met Roots, Hejmo en Minor-Ndako via sociale media een filmpje waarin vier jonge nieuwkomers vertellen hoe zij Leuven beleven en waar ze in Leuven kunnen thuiskomen. Ook wappert er aan het stadskantoor een vlag met een klavertje vier. Tot slot verklaart de stad dat ze bereid is om samen te werken met de federale overheid om alleenstaande, minderjarige vluchtelingen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen.

De vlag met het klavertje vier toont aan dat Leuven meewerkt aan de campagne “De Geluksbrengers” van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het klavertje vier staat symbool voor het belang van een warm welkom voor het geluk van de jonge vluchtelingen.

“We willen dat iedereen zich in Leuven thuis voelt”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera. In het filmpje tonen de jongeren op welke plaats in Leuven zij kunnen thuiskomen en hoe zij hun toekomst in de stad zien. Leuvenaars maken zo kennis met de vluchtelingen en hoe zij Leuven beleven. Dat is een eerste stap om op een fijne manier samen te leven in de stad.”

Opvang van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen

Al maanden zitten 5.500 kinderen en jongeren zonder ouders vast in de Griekse vluchtelingenkampen. Ze wachten al even lang op de beloofde hulp van EU-landen, terwijl de coronacrisis er hevig woedt. In mei besliste de Belgische regering dat 18 kinderen hier een warme thuis zullen krijgen.

“Leuven gelooft, samen met het platform van mensenrechten-, vluchtelingen- en armoedeorganisaties #ikbensolidair, dat er meer mogelijk is”, aldus schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. “Wij zijn bereid om ook bij een groter Belgisch engagement samen te werken met de federale overheid en kinderen op te vangen. We willen hiermee een belangrijk signaal geven aan de Belgische regering: wij als stad willen een inspanning doen om ons solidair op te stellen met Griekenland en de kwetsbare mensen in de kampen. Ondanks de coronacrisis die onze eigen stad trof, blijven we immers oog hebben voor de situatie elders in de wereld. Leuven is geen eiland. We hopen dat veel steden en gemeenten ons voorbeeld volgen.”