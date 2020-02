Stad Leuven verhoogt boete voor foutparkeren Joris Smets

27 februari 2020

14u28 4 Leuven Wie fout parkeert in Leuven zal voortaan meer moeten betalen. De stad Leuven heeft beslist om de retributies te verhogen in het kader van de meerjarenbegroting.

Op het foutparkeren in de blauwe zone, op voorbehouden parkeerplaatsen en shop-and-go plaatsen staat nu een retributie van 27.5 euro. Vanaf 1 maart zal dit bedrag opgetrokken worden naar 30 euro. De retributie voor het verstrijken van de betalend parkeren termijn stijgt van 22.5 euro naar 25 euro.

“Het klopt dat de retributies lichtelijk zullen stijgen”, zegt David Dessers, schepen van mobiliteit in Leuven. “Sinds 2014 zijn deze tarieven ongewijzigd gebleven. Na zes jaar hebben we dit nog eens bekeken en deze afspraken gemaakt voor de meerjarenbegroting die we hebben opgemaakt voor de periode 2020-2025. De tarieven voor het parkeren zelf verhogen echter niet. Als je de termijn respecteert, dan is er dus geen enkel probleem”.