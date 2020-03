Stad Leuven veegt voorstel Vlaams Belang over sluiting nachtwinkels van tafel Bart Mertens

30 maart 2020

16u31 4 Leuven Vlaams Belang stelt voor om de nachtwinkels op Leuvens grondgebied te sluiten tijdens de corona-epidemie wegens “niet-levensnoodzakelijke winkels”. Dat voorstel kan bij het stadsbestuur niet op veel begrip rekenen. “We volgen wat dit betreft de federale maatregelen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Op een moment dat de coronacrisis ook op het Leuvense grondgebied steeds harder toeslaat, zijn halve maatregelen een maat voor niets. Dat stelt gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) die ervoor pleit om tijdens de corona-epidemie alle nachtwinkels op Leuvens grondgebied te sluiten. “De reden is eenvoudig. Het gaat om niet-levensnoodzakelijke winkels”, aldus Hagen Goyvaerts. “Alle halve maatregelen -zoals het sluiten van nachtwinkels vanaf 22 uur– moeten nu wijken voor volledige en slagkrachtige maatregelen. Met de sluiting van alle horeca-zaken kan je verwachten dat er nu ‘s avonds laat voornamelijk drank zal worden gekocht om thuis in groepjes te consumeren. Dergelijke samenkomsten kunnen zorgen voor een verlenging of zelfs een verergering van de coronacrisis.”

Geen problemen

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zou via een politieverordening de Leuvense nachtwinkels kunnen sluiten maar is dat niet van plan. “De regels zijn helder wat mij betreft”, vertelt burgemeester Ridouani. “De stad Leuven volgt de federale maatregelen en die laten toe dat nachtwinkels open mogen blijven tot 22 uur. We zijn dus niet van plan om in te gaan op het voorstel van Vlaams Belang. Bovendien hebben we tot op heden niet de ervaring in Leuven dat er problemen ontstaan door de huidige richtlijnen. Indien dat wel het geval zou zijn dan zullen we optreden maar vooralsnog gaan we de nachtwinkels niet strenger behandelen dan nodig.”