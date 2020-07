Stad Leuven trapt ‘De zomer van 2020’ af: “Van De Groten Hof tot Leuven Plage maar ook concert van De Kreuners” Bart Mertens

01 juli 2020

14u53 2 Leuven De zomer van 2020 wordt er eentje om nooit meer te vergeten, met ‘dank’ aan de corona-epidemie. De grote festivals maken plaats voor kleinschalige evenementen onder de noemer ‘De zomer van 2020. Samen in Leuven’. “We gaan voor een goed gevuld programma op verrassende locaties in de stad waar je kan genieten, ontdekken, beluisteren, bekijken en tot rust komen”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Een overzicht!

Zomer van Sint-Pieter

Zomer van Sint-Pieter in de 30CC/Schouwburg trapt het zomerprogramma af op 1 juli. “Het is een buitengewoon programma van klassieke concerten met werk van alle grote componisten uitgevoerd door Belgische topmuzikanten”, klinkt het. “Vanaf 4 juli kan je ook twee gloednieuwe individuele wandelingen verkennen: een wandeling over de Leuvense muziekscène van Belpop Bonanza en eentje over Leuvense artiesten door 30CC.”

De Groten Hof

“We starten het buitenprogramma pas echt met de opening van De Groten Hof. De pop-up bar opent haar deuren vanaf 4 juli”, zegt schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Denise Vandevoort (sp.a). “Op verschillende plekken in Leuven willen we een specifieke vakantiesfeer creëren. Het stadspark is het ideale kader om in alle rust te genieten van het groen met een hapje en een drankje. Er zullen geregeld activiteiten zijn voor kinderen of je kan je eigen picknick meebrengen.”

Meer informatie: www.leuven.be/groten-hof

Kamping Kontakt

Vanaf 16 juli landt Kamping Kontakt in Leuven. Deze urban camping biedt de mogelijkheid om comfortabel te kamperen in eigen stad. “We bieden telkens van donderdag tot zondag een tiental gezellige glamping-tenten aan. We beginnen in het Heuvelhofpark in Kessel-lo en verhuizen dan telkens naar locaties in de deelgemeenten. Zo doen we tot en met 16 augustus vijf plaatsen aan in Leuven”, verduidelijkt Nele Verduyn van Plaatsmaekers, de organisatie achter deze editie van Kamping Kontakt. De urban campings hebben de bedoeling om op een toegankelijke en duurzame manier mensen een fijne kampeerbeleving te bieden. “We strijken neer op een plek die we omtoveren tot een gezellige ontmoetings- en overnachtingsplek. We organiseren op elke plek minstens een akoestische concertje of misschien haalt er wel iemand zijn gitaar boven. Of er kunnen verhalen worden verteld voor het slapen gaan en we zorgen dat er samen kan worden gekookt of gespeeld”, besluit Nele Verduyn.

Inschrijven kan vanaf 1 juli op www.kampingkontakt.be.

Leuven Plage

Op 17 juli gaat dan Leuven Plage van start. Het Blauwputplein in Kessel-lo wordt omgetoverd tot een strand met zand maar ook palmbomen, strandstoelen, …en uiteraard een strandbar. Tot en met 30 augustus kan je er terecht om te zonnen, te lezen of voor een spelletje petanque of kubb. “Kortom, de kust is nog nooit zo dichtbij geweest. Tussendoor worden hier ook activiteiten georganiseerd. Zo zal Cie Tartaren er neerstrijken op 25 juli en op 1 en 8 augustus met hun voorstelling MEERminder. De voorstelling gaat over de keuze om het met minder te doen. En natuurlijk spelen we coronaproof. De verhalen die we brengen zijn persoonlijke ervaringen van de spelers en dus uit het leven gegrepen”, zegt Wim Oris, coördinator van Cie Tartaren.

Filmvoorstellingen en kleine concerten

Op meerdere plaatsen in Leuven zijn er filmvoorstellingen en kleine concerten te zien. Het Afrika Filmfestival toont vier films op het binnenplein van bibliotheek Tweebronnen op 10, 11 en 17 en 18 juli. Inuit Concerts organiseert op verschillende plaatsen in Leuven concerten in openlucht. Ze starten op 11 juli in M en strijken dan elke zaterdag om 20 uur neer op achtereenvolgens de terreinen van OHL, De Stelplaats en KADOC. Op 8 augustus ronden ze af in Bar Bleu. De Leuvense stadsbeiaardier Luc Rombouts bespeelt tijdens Leuven Bells de Leuvense beiaarden. De concertreeks begint in de Abdij van Park op 5 juli om vervolgens beiaardiers uit heel de wereld uit te nodigen in Leuven. Orgel+ staat dan weer garant voor heerlijke zomerconcerten. Elke zaterdag vanaf 11 juli gaat het prachtige orgel in de Predikherenkerk de dialoog aan met verschillende andere instrumenten.

Stelplage

Ook voor de Leuvense jongeren wordt een specifiek programma uitgewerkt. De Stelplaats wordt omgedoopt tot ‘Stelplage’ en wordt dé zomerse jongerenspot. Je kan er vanaf 1 juli elke donderdag, vrijdag en zaterdag terecht voor een streepje muziek, kleine sportactiviteiten en voor Resto Stelplat, een op maat gemaakt culinair concept. De zomerbar in Stelplaats ontvangt je met open armen en je kan er relaxen met een spelletje pingpong of genieten van een klein concert.

Je vindt al deze activiteiten terug via www.zomervan2020.be.

Anderhalvemetersessies

Vanaf 13 augustus is het de beurt aan de anderhalvemetersessies. Dit is een eenmalig programma van 130 voorstellingen dat de stad speciaal ontwikkeld heeft samen met tal van culturele partners om de zomer in Leuven een culturele extra boost te geven. “We organiseren een veelheid aan activiteiten binnen alle mogelijk genres van klassieke muziek over film tot circus en theater”, vertelt Kris Peeters, coördinator van Leuvenement vzw. De ticketverkoop begint op 17 juli. “Het programma is zo goed als rond en met namen als Hugo Matthysen, De Kreuners, Gabriel Rios, TheColorGrey, Tuur Florizoone, het Echo Collective, Het nieuwstedelijk, Zefiro Torna, en Lieselot De Wilde & Sofie Vanden Eynde kunnen we stellen dat we heel wat liefhebbers een plezier kunnen doen. Voeg daar nog de films van Cinema Zed aan toe en wat mooie culinaire momenten in de Abdij van Park en HAL 5 en we gaan een goed gevulde zomer tegemoet. Het volledige programma vind je vanaf 17 juli op www.leuven.be/anderhalvemeter.”