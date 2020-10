Stad Leuven strenger dan federale overheid: “Ook restaurants moeten van zondag tot en met donderdag sluiten om 23 uur”

Leuven

De opmars van het coronavirus lijkt maar moeilijk af te remmen en ook Leuven ontsnapt niet aan het stijgende aantal besmettingen. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) neemt daarom bijkomende maatregelen, en die zijn zelfs strenger dan wat de federale overheid oplegt. De cafés moesten al dicht om 23 uur , nu moeten de Leuvense restaurants (deels) volgen: van zondag tot en met donderdag moeten ook daar de deuren sluiten om 23 uur. “Het is niet aangenaam dat we ons leven opnieuw moeten inperken, maar we hebben geen andere keuze. Ik roep iedereen op om vol te houden, hoe moeilijk het ook is”, klinkt het.