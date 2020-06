Stad Leuven stimuleert ‘kinderopvang op beurtrol’ met Cokido Bart Mertens

29 juni 2020

17u00 0 Leuven Voor veel ouders is het elke schoolvakantie een hele puzzel om leuke opvang voor de kinderen te organiseren. Organisatie Cokido ondersteunt gezinnen die samen met enkele andere ouders zelf opvang willen organiseren in een beurtrolsysteem. “Stad Leuven geeft het initiatief een duwtje in de rug met 50 gratis lidmaatschappen verspreid over de vijf deelgemeenten”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Ouders zijn voortdurend op zoek naar een gezonde balans tussen werk en kwalitatieve vrije tijd. “Bijspelen -waarbij ouders uit eenzelfde buurt in een beurtrol op elkaars kinderen passen- is een leuke, innovatieve en vooral praktische manier voor gezinnen om kinderopvang in te vullen”, zegt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn en Wijkwerking. “Elke ouder speelt samen met een andere ouder één dag per week met de kinderen uit de lokale groep. In ruil daarvoor kunnen hun eigen kinderen vier dagen terecht bij de andere ouders die op hun beurt telkens één dag per week voor hun rekening nemen.”

Cokido is een fijne manier voor ouders om hun sociaal netwerk in de buurt uit te breiden, zeker voor wie geen uitgebreid familiaal netwerk heeft om op terug te vallen Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

In Vlaanderen gingen al meer dan 1.500 gezinnen op deze manier aan de slag en ook bedrijven, organisaties en gemeenten ontdekken de vele voordelen. Organisatie Cokido staat ouders of grootouders die zo’n buitenschoolse kinderopvang willen organiseren met raad en daad bij. “Wie zelf samen met enkele andere (groot)ouders opvang wil organiseren in een beurtrolsysteem kan voor informatie terecht op www.cokido.org. Daar vind je ook een opstartgids en getuigenissen van bestaande groepen. Lid worden van Cokido kost 30 euro per gezin per jaar, ongeacht het aantal kinderen of opvangdagen. Cokido is een fijne manier voor ouders om hun sociaal netwerk in de buurt uit te breiden, zeker voor wie geen uitgebreid familiaal netwerk heeft om op terug te vallen”, vertelt schepen Bieke Verlinden. “En de kinderen ontmoeten nieuwe vriendjes in de eigen buurt. Leuven wil de opstart van Cokido-groepen stimuleren, naast het bestaande aanbod zoals kampjes of speelpleinwerkingen. Zo kunnen Cokido-groepjes tegen een beperkte kostprijs sport- en spelmateriaal uitlenen bij de stad. Ook schenkt de stad via vzw Kinderopvang Leuven vijftig lidmaatschappen van Cokido weg. De eerste tien gezinnen uit iedere Leuvense deelgemeente die zich inschrijven met de promocode krijgen automatisch de korting toegekend. Meer informatie hierover vind je op www.leuven.be/cokido”, besluit schepen Verlinden.