Stad Leuven stelt 17 duurzame helden voor Bart Mertens

18 september 2019

17u30 0 Leuven Vandaag, bij het begin van de Week van de Duurzame Gemeente, presenteert de stad de 17 duurzame helden van Leuven. De genomineerden zijn dagelijks duurzaam bezig en samen met het stadsbestuur zetten zij de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties van 18 tot 25 september op lokaal niveau in de kijker.

In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ aan. Die zijn als het ware een kompas om de komende vijftien jaar wereldwijd te werken aan duurzame ontwikkeling. Stad Leuven engageert zich om de 17 doelstellingen mee te helpen verwezenlijken en wel met 17 duurzame lokale helden.

Mondiale uitdagingen

“Dat zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die dagelijks duurzaam bezig zijn”, zegt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen). “De Duurzame Helden dragen elk op hun manier hun steentje bij aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd laten ze de Leuvense inwoners proeven van een internationaal verbindend verhaal. Onze acties in Leuven dragen bij aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling.”