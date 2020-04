Stad Leuven roept op om te kiezen voor voedsel van bij de lokale boer: “Hopelijk is er een trend ingezet” Bart Mertens

07 april 2020

19u00 1 Leuven Het stadsbestuur moedigt Leuvenaars aan om in tijden van corona te kiezen voor verse voeding uit de zogenaamde korte keten. Of ook: van bij de boer op je bord. “Het is belangrijk om ook in deze crisis gezonde en verse producten op tafel te toveren. Bovendien steek je zo de boeren een hart onder de riem”, zegt schepen van Landbouw David Dessers (Groen).

Door de coronacrisis missen boeren uit onze regio inkomsten uit bijvoorbeeld boerenmarkten, hoevetoerisme en plattelandsklassen. Om de lokale boeren te steunen in deze moeilijke tijden roept schepen David Dessers op om (nog) meer lokaal geproduceerde voedingsproducten te kopen. “In deze coronacrisis is het meer dan ooit belangrijk om gezonde verse producten te blijven eten. Die producten vind je bij de boer. Ze komen recht van het veld, zijn kraakvers en gezond”, vertelt schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers (Groen). “Door producten uit de korte keten te kopen, ondersteun je bovendien onze boeren en die steun kunnen ze in deze tijden hard gebruiken. We vangen signalen op dat de interesse de voorbije weken sterk gestegen is en dat is uiteraard goed nieuws. We hopen dat hiermee een trend is ingezet.”

Automaat in de stad

Er zijn verschillende manieren om lokale seizoensgebonden producten recht van bij de boer te kopen. Je kunt hiervoor terecht in onder meer hoevewinkels, bij Voedselteams, Boeren & Buren, zelfoogstboerderijen en voedselautomaten met bijvoorbeeld aardappelen en zuivel. Dit voorjaar komt er overigens zo’n voedselautomaat naar de stad. “Bij de opstart zul je er onder meer asperges, soep, zuivel en aardbeien kunnen kopen. Het is een initiatief van Kort’om Leuven, het distributieplatform voor korte keten in opstart. Een uitgebreid overzicht van korte keten initiatieven vind je op www.rechtvanbijdeboer.be”, klinkt het.

Supermarkten zetten steeds vaker in op streekproducten. De stad Leuven ondersteunt deze tendens uiteraard volledig Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

De coronacrisis maakt volgens schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) –zelf een aardappelboer- meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk lokale voedselvoorziening is. “Onze landbouwers voorzien elke dag opnieuw in onze voedselvoorziening en zorgen ervoor dat de rekken in de supermarkt kunnen aangevuld worden. Die tendens doet me plezier. Supermarkten zetten steeds vaker in op streekproducten. De stad ondersteunt deze tendens uiteraard volledig. Naast gezond en vers kopen staat lokaal kopen immers ook voor in vertrouwen kopen.”

Personeelstekort

Blijft de vraag: is er in deze coronatijden wel voldoende personeel om de landbouwsector de komende tijd draaiende te houden? Cijfers zijn niet meteen beschikbaar maar het is wel een feit dat de sector een personeelstekort verwacht. Dit biedt kansen aan mensen die tijdelijk werkloos zijn en hun tijd nuttig willen doorbrengen. Wie de handen uit de mouwen wil steken in de landbouw, kan zich kandidaat stellen op www.werkers.be.