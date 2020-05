Stad Leuven roept op om opnieuw kindermateriaal te schenken aan Kirikou Bart Mertens

08 mei 2020

12u00 0 Leuven Niet alle kinderen hebben thuis leuk speelgoed. Daarom begon de stad Leuven samen met tal van welzijnsorganisaties aan de verdeling van spelpakketten via haar materialenbank Kirikou. “We roepen op om terug materialen te schenken”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Kirikou zamelt baby- en kinderspullen in voor gezinnen die het minder breed hebben in het leven. Met die actie wil het stadsbestuur de meest kwetsbare Leuvense gezinnen een hart onder de riem steken en de kloof verkleinen die dreigt te ontstaan. Al meer dan 300 Leuvense gezinnen kregen intussen één of meerdere spelpakketten, met zowel tweedehands als nieuw spelmateriaal aangepast aan de leeftijd van hun kind(eren). Om de voorraad weer aan te vullen, stelt Kirikou de deuren opnieuw open voor solidaire schenkers. “Door het succes van de actie is de voorraad spelmateriaal in het Kirikou-depot de laatste weken aanzienlijk geslonken”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “Wie kindermateriaal van goede kwaliteit heeft en dit graag wil weggeven aan Leuvense gezinnen is opnieuw van harte welkom om te doneren aan Kirikou. Let wel, om de voorzorgsmaatregelen te kunnen opvolgen, neemt Kirikou enkel schenkingen aan na afspraak. Registreren kan via www.leuven.be/leuvenhelpt.” Wie geen kindermateriaal heeft maar Kirikou financieel wil steunen, kan terecht bij het Huis van het Kind Leuven (BE36 7360 0231 0381 met vermelding ‘gift spelpakketten Corona’).