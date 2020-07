Stad Leuven plaatst samen met inwoners zonnepanelen op tien publieke gebouwen Joris Smets

13 juli 2020

17u55 1 Leuven Stad Leuven voorziet tien publieke gebouwen van zonnepanelen in samenwerking met ECoOB en Ecopower, twee lokale energiecoöperaties. Leuvenaars kunnen op die manier mee investeren in en eigenaar worden van de zonne-installaties. De eerste twee zonne-installaties werden deze week geplaatst op de daken van kinderdagverblijf De Girafant en van ontmoetingscentrum Genadedal. Later dit jaar volgen zonnepanelen op nog acht andere publieke gebouwen in Leuven. De stad bespaart hiermee jaarlijks 180 ton CO2.

De zonne-installatie die deze week geplaatst werd op het dak van kinderdagverblijf De Girafant, betekent het startschot van het coöperatieve zonneproject. 330 zonnepanelen voorzien het kinderdagverblijf aan de Philipssite van 109 kWp. Dit komt overeen met een productie van 98.000 kWh per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 28 gezinnen. Tegelijkertijd werd ook ontmoetingscentrum Genadedal van een zonne-installatie met 37 panelen voorzien, goed voor een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van 11.500 kWh.

Tien installaties

Na De Girafant en Genadedal volgen nog acht andere publieke gebouwen in Leuven. Begin augustus komt er een zonne-installatie op het politiehuis aan de Philipssite. Die installatie is meteen ook de grootste van de tien, goed voor zo’n 250 kWp. Daarna volgen ontmoetingscentrum ‘t Celestijntje , de Sportschuur in Wilsele, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke en de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan. Alle werken zullen voor eind 2020 afgerond zijn. De zonnepanelen op deze daken samen zijn goed voor een vermogen van 830 kWp en een investering van 650.000 euro.

De zonnepanelen op de tien publieke gebouwen zullen alvast zo’n 740.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. David Dessers

Besparing

“Op dit moment wordt er in Leuven amper 11 GWh elektriciteit per jaar geproduceerd via zonne-energie, terwijl de mogelijkheden voor elektriciteit via zonnepanelen geschat wordt op iets meer dan 400 GWh”, zegt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Er ligt dus nog meer dan 97% aan onbenut potentieel. Het aandeel zonne-energie moet flink omhoog, willen we als stad klimaatneutraal worden. Door zonnepanelen te installeren op tien daken van publieke gebouwen dragen we als stad ons steentje bij.”

De zonnepanelen op de tien publieke gebouwen zullen alvast zo’n 740.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen.

(Lees verder onder de foto)

Gefinancierd door inwoners

De zonnepanelen worden gefinancierd met burgerkapitaal. Door samen te werken met twee energiecoöperaties, Ecopower en ECoOB, kunnen inwoners, Leuvense instellingen, organisaties en bedrijven financieel in het project participeren. Leuvenaars kopen een aandeel van ECoOB en/of Ecopower en worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden.

“Inwoners, Leuvense instellingen en organisaties kunnen maximaal en rechtstreeks financieel in dit project participeren en investeren in hernieuwbare energie. Alle natuurlijke energiebronnen zouden immers gemeenschappelijk goed moeten zijn. De Leuvenaar heeft zo de kans om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’”, vult David Dessers aan.

“Sinds de lancering van het project zagen we het aantal aandeelhouders al verviervoudigen” vult Sven Calluy van energiecoöperatie ECoOB aan. “In totaal haalden we samen met Ecopower al zo’n 340.500 euro op, meer dan de helft van het totaalbedrag. We roepen graag alle Leuvenaars nog eens op om ook hun steentje bij te dragen aan dit mooie project. We willen zoveel mogelijk Leuvenaars deelgenoot maken van het coöperatieve gedachtengoed en daarom is ons doel om dit jaar nog 100 extra inwoners aandeelhouder te laten worden”.