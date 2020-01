Stad Leuven organiseert nieuwjaarsdrink

met uitsluitend herbruikbare bekers EDLL

02 januari 2020

11u53 0 Leuven Om het nieuwe jaar goed in te zetten, trakteert het stadsbestuur van Leuven komende zaterdag alle Leuvenaars op een pint, koffie, een portie smoutebollen, varken aan ‘t spit of vegetarisch hapjes. Vanaf dit jaar zal de drank uitsluitend in herbruikbare bekers geserveerd worden.

Sinds januari 2020 is het op alle Vlaamse evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals, verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in wegwerpverpakkingen, maar de drank zelf moet aan de consument uitgeschonken worden in herbruikbare bekers.

De stad Leuven heeft in 2019 al enkele experimenten uitgevoerd om de overgang naar herbruikbare bekers mogelijk te maken. Dit was het geval op M-IDZOMER en op de Studentenwelkom van de KU Leuven. Het stadsbestuur wil dit nu verder uitrollen en serveert daarom op de nieuwjaarsreceptie enkel drank in herbruikbare bekers.

“Vroeger waren de pleinen van de stad na elk evenement bezaaid met plastic bekertjes. Dat betekende veel werk voor onze stadsdiensten, maar was vooral slecht voor het milieu. Het experiment op M-IDZOMER toonde aan dat het anders kan, dat je ook met veel minder afval kan feesten. Die lijn trekken we nu door op alle evenementen”, zegt schepen van evenementen, Denise Vandevoort. “Voor de start van het festivalseizoen zal de stad ook herbruikbare bekers ter beschikking stellen aan Leuvense verenigingen”, vult schepen van afvalbeleid, Thomas Van Oppens, aan. “We streven op termijn naar volledig afvalvrije evenementen”, aldus het stadsbestuur.

Praktisch

Tijdens de nieuwjaarsdrink zullen de aanwezigen eerst een herbruikbare beker kunnen aanschaffen aan de stand met de bekers, in ruil voor een waarborg van 2 euro. Deze beker kunnen ze laten vullen aan een drankstand. Wanneer de beker leeg is, kan men die inruilen voor een nieuwe, gevulde beker. Wie zijn beker op het einde van de receptie weer inlevert, krijgt zijn waarborg terug.

Alle Leuvenaars zijn zaterdag 4 januari vanaf 15 uur welkom in de Wintertuin op de Grote Markt, om samen met het stadsbestuur het nieuwe jaar in te zetten.