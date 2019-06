Stad Leuven op haar hoede voor project Broeksite in Machelen: “Kunnen niet akkoord gaan met plan waarbij je geen garantie hebt over afloop” Bart Mertens

21 juni 2019

13u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur heeft kennis genomen van de nieuwe plannen op de terreinen in Machelen waar voorheen Uplace zou komen. Ondanks de wijzigingen aan het oorspronkelijke plan blijft de stad Leuven zich fundamentele vragen stellen over deze ontwikkeling op Broeksite op de gronden van de NV Uplace. “Voor de stad Leuven is traditionele retail op die locatie onbespreekbaar”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V).

Uplace is van de baan, maar de NV Uplace heeft de gronden in Machelen wel nog steeds in handen. Nu Uplace begraven is, duikt er een nieuw plan op onder de naam ‘Broeksite’. Bij de stad Leuven wordt met argusogen naar de plannen gekeken na eerdere juridische gevechten tegen Uplace en co die de Leuvense handelskern zouden bedreigen volgens het stadsbestuur. Toch wil het nieuwe stadsbestuur onder leiding van burgemeester Mohamed Ridouani de nieuwe plannen nog niet meteen veroordelen. “Het nieuwe project geeft de indruk te kijken naar de toekomst. Er wordt ingespeeld op een aantal actuele trends. Door het principe van maakwinkels op deze site een belangrijke plaats te geven, wordt de circulaire economie vooruitgeschoven. Het principe van werk-winkelwijk gaat in op de trend om multifunctionele stedelijke gebieden te ontwikkelen. Tegen deze principes verzetten wij ons niet”, klinkt het.

Wij kunnen niet akkoord gaan met een plan waarbij je op voorhand geen garantie hebt over hoe het zal aflopen Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

Toch maakt de stad Leuven ook voorbehoud. “Er is weinig reden tot juichen. Op de site worden geen woningen voorzien. Daardoor vervalt het stedelijke karakter ervan in grote mate”, laat het stadsbestuur optekenen. “De basis van het nieuwe project is een bedrijvencentrum (60.000 vierkante meter) dat verweven wordt met een retailzone (maakwinkels), in totaal 55.000 vierkante meter, onder de vorm van thema-huizen en dit alles rondom een 25.000 vierkante meter groot park. De samenhang blijft vaag geformuleerd. Er is geen concrete invulling en dus kan er ook weinig gezegd worden over de economische haalbaarheid. Deze is van belang, want het opvullen van 55.000 vierkante meter ruimte is risicovol omdat de kostprijs van winkelruimte en deze van maakruimte ver uit mekaar liggen”, aldus de analyse van de stad Leuven.

Oude Uplace-wijn?

Of met andere woorden: als project Broeksite niet succesvol is dan kan de 55.000 vierkante meter retailruimte –de geplande maakwinkels - gemakkelijk omgewisseld worden naar traditionele retailruimte. Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) is wat dat betreft formeel: “Wij kunnen niet akkoord gaan met een plan waarbij je op voorhand geen garantie hebt over hoe het zal aflopen. Voor de stad Leuven is een traditionele retailontwikkeling op die locatie onbespreekbaar. Het risico dat dit gebeurt, maakt dat het voorstel op ‘Broeksite’ in Machelen oude ‘Uplace-wijn’ in nieuwe zakken lijkt.”

Burgemeester Ridouani besluit alvast dat het stadsbestuur van Leuven niet kan instemmen met dit project zolang de invulling ervan niet concreet is en de garantie wordt gegeven dat het project de deur niet openzet om relatief eenvoudig terug te vallen op een alternatief Uplace-project.