Stad Leuven ondersteunt sportsector met 1.150.000 euro: “We geven de clubs de broodnodige financiële ademruimte” Bart Mertens

26 juni 2020

15u00 0 Leuven Zo ongeveer alle sectoren werden hard getroffen door het coronavirus of zullen de economische impact van de epidemie in de nabije toekomst nog voelen. Het Leuvense stadsbestuur stelde daarom een coronaplan op met specifieke maatregelen per sector. Om de sportsector financieel te ondersteunen, maakt de stad liefst 1.150.000 euro vrij. “Het is erg belangrijk dat we met deze maatregelen zuurstof geven aan onze sportclubs”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

Bij de uitbraak van het coronavirus in ons land werden alle activiteiten van sportverenigingen stopgezet. Om het voortbestaan van de clubs zoveel mogelijk te garanderen, neemt de stad nu financiële steunmaatregelen. Deze maatregelen komen onder meer voort uit het advies van de Leuvense Sportraad die een online bevraging deed bij alle aangesloten sportverenigingen. “Het is erg belangrijk dat we met deze maatregelen zuurstof geven aan onze sportclubs”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Omdat zij geen activiteiten konden organiseren en geen kantine uitbaten, zagen zij heel wat inkomsten wegvallen. Daarom gaan we nu over tot een kwijtschelding van alle retributies vanaf het begin van de coronalockdown tot en met het einde van het jaar. De stad maakte hier 573.175 euro voor vrij. Clubs die hun activiteiten organiseren in niet-stedelijke accommodaties kunnen ook een compensatie aanvragen. Hiervoor wordt 100.000 euro voorzien. Ook aan inkomstenzijde bieden we de clubs iets aan want daar betalen we de werkings-, vormings- en topsporttoelagen gewoon door. Dat is goed voor zo’n 315.000 euro. Zo geven we de clubs de broodnodige financiële ademruimte.”

GP Jef Scherens

Heel wat sportclubs en andere sportorganisaties zagen ook hun geplande evenementen in het water vallen. Denk maar aan Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens. “Ook zij krijgen de volledige voorziene toelagen uitgekeerd zodat deze evenementen ook de komende jaren nog kunnen plaatsvinden en niet ten onder gaan aan de coronacrisis. Het voorziene budget bedraagt 110.500 euro. Verder wordt ook de huur van cafetaria’s kwijtgescholden voor de periode half maart tot eind juni en hoeven verenigingen twee maanden geen grondgebonden erfpacht- en concessievergoedingen te betalen”, klinkt het bij de stad Leuven.

Alle stedelijke sportaccommodaties -zowel indoor als outdoor- werden coronaproof ingericht, van specifieke signalisatie tot tussentijdse ontsmettingsbeurten Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V)

Blijft de vraag: wat valt er deze zomer nog te beleven op sportief vlak? “Door de annulering van alle grote sportevenementen zal het dit jaar enigszins anders verlopen maar dat betekent niet dat er geen aanbod is deze zomer”, stelt schepen Geleyns. “Alle stedelijke sportaccommodaties -zowel indoor als outdoor- werden coronaproof ingericht, van specifieke signalisatie tot tussentijdse poets- en ontsmettingsbeurten. Sporters krijgen opnieuw perspectief in deze fase. Ook kan iedereen opnieuw veilig onze accommodaties gebruiken, van de beweegbank tot de zwembaden. Zoals bekend mogen vanaf woensdag 1 juli de zwembaden opnieuw de deuren openen. De voorbije weken en maanden werden heel wat inspanningen geleverd om de opstart voor te bereiden zodat alle zwemliefhebbers in veilige omstandigheden opnieuw een frisse duik kunnen nemen. Clubs zullen vanaf 1 juli ook opnieuw lessen kunnen organiseren. Omdat het aantal toegelaten personen in het zwembad nog beperkt is, werken we ook voor individuele bezoekers wel met reservaties.”

Zomerkampen

Tot slot: de zomerkampen. Schepen Johan Geleyns is naar eigen zeggen blij dat er groen licht kwam van de Nationale Veiligheidsraad. “Meer dan 3.000 kinderen gaan deze zomer op Tofsportkamp. Om alle kampen in veilige omstandigheden te laten verlopen, werden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De kampen worden waar nodig onderverdeeld in verschillende bubbels, er worden extra begeleiders voorzien en op iedere kamplocatie werd een extra circulatieplan uitgewerkt.”