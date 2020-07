Stad Leuven ondersteunt handelaars met 1.1 miljoen euro: “620.000 euro naar gerichte steun, promotie en beleving” Bart Mertens

02 juli 2020

12u46 2 Leuven De coronamaatregelen hebben een zware impact gehad op de handel en de horeca in Leuven. Tot op heden blijft het stil over faillissementen maar die zullen ongetwijfeld nog volgen later in het jaar of begin volgend jaar. Om zoveel mogelijk zaken boven water te houden, maakt het stadsbestuur 1,1 miljoen euro vrij om lokale handelaars en uitbaters van horecazaken financieel te ondersteunen.

De Leuvense handels- en horecazaken zijn terug aan de slag maar ‘het nieuwe normaal’ blijft uiteraard een impact hebben op de inkomsten. Om het aantal faillissementen ten gevolge van de coronacrisis tot een minimum te beperken, neemt de stad Leuven een pakket maatregelen ter waarde van 1,1 miljoen euro. Rode draad in de steunmaatregelen is de onvermijdelijke digitalisering maar ook meer beleving in de fysieke handelsstad die Leuven nog steeds wil zijn, ook na de corona-epidemie. “We hebben geweldige handels- en horeca zaken in Leuven”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Er is een zeer gevarieerd aanbod, gaande van mode over entertainment tot leuke hebbedingen. Tel daar het grote aantal horecazaken bij en je krijgt een echte shoppingstad. Onze handelaars en horecaondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug maar ze zijn veerkrachtig. Ze kunnen op de stad rekenen om Leuven te herstellen als bruisende en bloeiende handelsstad.”

Het digitale is een blijver. De online winkels zullen een blijvende aanvulling zijn op de fysieke winkels Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Tot zover het obligate marketingpraatje maar wat gaat de stad Leuven nu precies ondernemen om een golf aan faillissementen te voorkomen? “In de eerste plaats gaan we zorgen dat er deze zomer beleving is in de Leuvense straten”, zegt schepen Geleyns. “Door de coronamaatregelen kunnen de grote evenementen in de binnenstad helaas niet plaatsvinden. Toch zal de stad Leuven haar winkelstraten vanaf deze zomer opnieuw laten bruisen en shoppers kunnen zich verwachten aan allerlei kleine acts, verrassingen en feestelijke decoraties. Zomerbubbels is een goed voorbeeld. Dat is een braderie in je kot met mooie zomerkoopjes maar tegelijk kunnen de ‘fysieke’ shoppers zich verwachten aan mooie ballondecoraties en zeepbellenacts. Dit soort kleine acts zal je steeds vaker zien terugkeren in Leuven. We werken aan een programma dat heel het najaar loopt. Ook de handelswijken in de deelgemeenten kunnen zich verwachten aan activiteiten. De stad voorziet een budget van 60.000 om de winkelbuurten nog aantrekkelijker te maken. In het steunplan is ook opgenomen dat heel wat taksen worden kwijtgescholden. Ik denk bijvoorbeeld aan de terrastaks en de standgelden voor marktkramers. Daarnaast werd een budget van 620.000 euro vrijgemaakt dat in samenspraak met handel en horeca besteed zal worden aan promotie, beleving en gerichte steunmaatregelen.”

Lokaal leverplatform

Blijft de vraag: zal het voldoende zijn of is het online shoppen ‘het nieuwe normaal’ na de corona-epidemie? “Soms is het gewoon handig als je aankopen thuis worden geleverd”, zegt schepen Johan Geleyns. “Het digitale is een blijver. De online winkels zullen een blijvende aanvulling zijn op de fysieke winkels. Maar samen met de lokale handelaars tonen we met het platform www.webshoppeninleuven.be dat je ook online dicht bij huis klantvriendelijk online kan shoppen. Het hoeven niet altijd Nederlandse of Duitse webwinkels te zijn…We werken ook aan een duurzaam lokaal leverplatform.”

Kroon op het werk is het aantrekken van een stadsmarketeer die Leuven permanent positief in beeld moet brengen als shoppingstad Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Tot slot mikt het Leuvense stadsbestuur en handelaarsvereniging Liefst Leuven niet enkel en alleen op Leuvenaars. “Om ook niet-Leuvenaars te verleiden tot een dagje of weekendje Leuven voorziet de stad een marketingbudget van liefst 300.000 euro. Kroon op het werk is het aantrekken van een stadsmarketeer die Leuven permanent positief in beeld moet brengen als shoppingstad en ook nieuwe winkelconcepten naar Leuven zal halen”, klinkt het. Of die stadsmarketeer de hoge verwachtingen zal kunnen inlossen, moet de toekomst uitwijzen…