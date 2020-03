Stad Leuven ondersteunt handel en horeca: “Alles in kaart brengen en daadkrachtig handelen” Bart Mertens

17u30 0 Leuven Van de ene op de andere dag viel het bruisende leven in Leuven stil. Cafés, restaurants en winkels sluiten de deuren. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) toont zich daadkrachtig om te helpen waar het kan. “Het stadspersoneel doet alles om deze crisis aan te pakken. Voor alle getroffen sectoren -ook handel en horeca- bekijken we grondig wat de mogelijke steunmaatregelen zijn”, klinkt het.

Door de corona-epidemie heeft de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart extra maatregelen uitgeschreven. Hierdoor wordt het sociaal contact buiten de familiale kring ingeperkt, onder meer door het sluiten van niet-essentiële handel en dienstverlening. De stad Leuven wil op dit moment in de eerste plaats de medische gevolgen van de epidemie onder controle houden. De beleidslijn van de stad is wat dat betreft duidelijk: ‘flatten the curve’. Daarnaast werken de stadsdiensten ook al aan de maatregelen die nodig zijn om het normale leven zo snel mogelijk te hervatten als de pandemie voorbij is. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) legt uit: “De impact van deze gezondheidscrisis op onze handel en horeca is immens. Als zelfstandigen hebben zij immers geen stevige terugvalbasis. In Leuven doen we niet mee aan het politieke opbod volgens de waan van de dag maar werken we verder aan de gepaste maatregelen op het juiste moment én in overleg met de sector.”

De stadsdiensten zijn volop bezig met het in kaart brengen van adequate steunmaatregelen Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Naast de maatregelen van de hogere overheid werkt de stad daarom aan specifieke maatregelen om handelaars en horeca-uitbaters maximaal te ondersteunen. “Die treden in werking van zodra de maatregelen om corona te bestrijden opgeheven worden”, zegt schepen Geleyns. “We focussen ons hierbij op alle ondernemers uit Leuven en bekijken specifiek wat elke sector nodig heeft. De stadsdiensten zijn volop bezig met het in kaart brengen van adequate steunmaatregelen. Voor elke sector volgen we op wat de problemen zijn en wat er speelt. Alles is daarbij bespreekbaar, ook de terrastaks bijvoorbeeld. Als we tijdens en na de crisis blijven samenwerken en aan hetzelfde zeel trekken dan geraken we er ook samen terug uit, hoe moeilijk het ook wordt.”