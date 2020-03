Stad Leuven moedigt aan om te blijven bewegen en deelt tips EDLL

23 maart 2020

18u26 0 Leuven Geen training bij je favoriete sportclub of fitness meer waar je al je energie kwijt kan? De stad Leuven moedigt bewegen aan en deelt tips om in en rond Leuven op andere manieren te bewegen.

“In beweging blijven, dat is nu essentieel”, aldus Leuvens schepen van sport Johan Geleyns (CD&V). “Bewegen houdt ons mentaal en fysiek fit en gezond in deze uitdagende tijden. We gaan de komende weken veel vlotter doorkomen als we ons goed in ons vel voelen. Daarom hebben we met de sportdienst enkele tips op een rijtje gezet om de beste versie van onszelf te blijven”, aldus de schepen. De tips van de sportdienst vind je hieronder:

Tips voor buiten

Strek de benen en maak een ontspannende wandeling. Rondom Leuven hebben we pareltjes als de Abdij van Park, het provinciaal domein of de omgeving van het sportkot en het Arenbergkasteel.

Mag het er wat sneller aan toe gaan? Trek je loopschoenen aan voor een fysieke training in Heverleebos, Meerdaalwoud, provinciedomein Kessel-Lo, langs de Vaart of op de Finse piste in park Heuvelhof. Wil je tijdens het lopen nog wat cultuur opsnuiven? Download de Runnin’City app en (her)ontdek Leuven en haar verschillende pareltjes.

Daarnaast is er ook nog de Fit-o-city. Dit parcours koppelt een looptraining aan verschillende kracht-, stabiliteits- en lenigheidsoefeningen. Je kan kiezen tussen een korte (3,3 km), middellange (5,5 km), of lange route (6,7 km).

“Laat wel duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om met je auto ergens naar toe te rijden om te sporten. Sporten doe je op dit moment in de buurt van je woonplaats”, zegt schepen Geleyns.

Tips voor binnen

“Blijf je liever thuis voor een goede workout? Je kan met huis-, tuin- en keukengerei heel wat toffe beweegoefeningen in elkaar steken”, weet schepen Geleyns. “Gebruik bijvoorbeeld drankflessen of diepvriesproducten als gewichten om je oefeningen mee uit te voeren.”

Wie moeilijk motivatie vindt om te bewegen, kan op zoek gaan naar een workout-buddy. Spreek een vast moment af om via videochat samen actief te zijn.

Afstand houden

“Ga je met deze tips aan de slag? Houd dan steeds rekening met de geldende maatregelen. Ga individueel wandelen, lopen, fietsen, … of beperk je tot de gezinsleden of/en één vriend(in) die met je meegaan. Laat op elk moment minimaal 1,5 meter afstand van elkaar”, aldus de Leuvense sportdienst.

Wie met de tips aan de slag gaat, kan anderen inspireren door een foto of video te posten op sociale media onder de hashtags #blijvenbewegen en #sportersbelevenmeer.