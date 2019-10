Stad Leuven maakt werk van energiezuinige handelszaken: “Het verbruik moet drastisch omlaag” Bart Mertens

21 oktober 2019

17u15 2 Leuven Leuvense handelaars kunnen vanaf 1 november de kosten van een energiescan voor hun handelspand voor een groot deel recupereren. “Met deze maatregel wil de stad het energieverbruik in handelszaken naar beneden halen”, zegt schepen David Dessers.

Horeca Vlaanderen stimuleert al enkele jaren de horecasector om energiebesparende maatregelen te nemen en energiescans uit te voeren. De stad Leuven wil naast de horeca nu ook alle handelaars in Leuven aanmoedigen om duurzaam om te springen met hun energieverbruik. “Het verbruik en de kost van energie in handelspanden zoals kledingwinkels, restaurants en cafés loopt snel hoog op. Verwarming, verlichting en airconditioning zijn echte energievreters. Daarom geeft de stad bovenop de premie met de kmo-portefeuille een premie om de kost van een energiescan te dekken”, klinkt het.

CO2-uitstoot

Uit de cijfers blijkt dat 60 % van de CO2-uitstoot in Leuven afkomstig is van gebouwen. Volgens schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) moet het energieverbruik van handelspanden drastisch naar omlaag. “Een grote inhaalbeweging is aan de orde”, aldus David Dessers. Afscheidnemend schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) ziet een win-winsituatie. “Twee keer winst: voor de handelaars en voor het milieu. We hopen dan ook op massale interesse bij de Leuvense handelaars.”

Blijft de vraag: wat houdt zo’n energiescan in? In de scan zit een overzicht van het jaarlijks verbruik, een beperkte screening van de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen en een overzicht van ‘quick wins’ zoals bijvoorbeeld LED-lampen of lichtsensoren met een duidelijk advies. De stad Leuven financiert tot 300 euro of maximum 60% van de totaalkost van de energiescan. Schepen David Dessers wijst er nog op dat een maatregel soms helemaal niets hoeft te kosten. “Denk maar aan het sluiten van de deuren als de verwarming of de airconditioning opstaat. De stad Leuven roept handelaars alvast op om dit te doen.”

Meer info: www.leuvenvoorondernemers.be/premie-energiescan.