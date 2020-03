Stad Leuven maakt schermen uit plexiglas voor apothekers Bart Mertens

20 maart 2020

12u30 0 Leuven De stad Leuven wil in deze moeilijke tijden de zorgsector op alle mogelijke manieren ondersteunen. Daarom brengen sinds gisterenmiddag stadsmedewerkers schermen van plexiglas naar Leuvense apothekers. “Ze komen vaak in contact met mensen die zich ziek voelen en we moeten ze dan ook maximaal beschermen tegen een mogelijke besmetting”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Om onze apothekers beter te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus hebben stadsarbeiders ondertussen al een 50-tal schermen uit plexiglas gemaakt. Die worden sinds gisteren geïnstalleerd bij de apothekers in Leuven.

“We willen in deze moeilijke tijden de zorgsector op alle mogelijke manieren ondersteunen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We hebben veelvuldig overleg gepleegd met de zorgsector. Daar kwam ook de vraag naar bescherming bij de apothekers naar boven. Apothekers zijn cruciaal in onze zorgverlening. Onze stadsarbeiders zijn meteen aan de slag gegaan om schermen in plexiglas te fabriceren, zodat we de apothekers veilig hun werk kunnen laten doen. Ik wil hen bedanken om de schermen zo snel klaar te hebben.”