Stad Leuven legt brief van ABB naast zich neer: “Er is geen probleem van schuldopbouw” Bart Mertens

24 februari 2020

18u30 0 Leuven De stad Leuven is niet van plan om te reageren op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De gouverneur had bedenkingen bij de meerjarenplanning, onder meer over de geraamde schulden die van 114 naar 434 miljoen euro zouden stijgen tegen 2025. “We leggen die brief naast ons neer en we zijn niet van plan om één en ander aan te passen. Er is geen probleem want Leuven is financieel gezond”, zegt schepen Devlies (CD&V).

Op de Leuvense gemeenteraad zal vanavond meer dan één woord vallen over de brief die het Agentschap Binnenlands Bestuur stuurde naar de stad Leuven over de meerjarenplanning. Daarin werd gesteld dat de gemeenteraadsleden weinig informatie krijgen over hoe de meerderheid de prioritaire doelstellingen zal realiseren. Ook werden er vragen gesteld over de toename van de schuld van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025. “De strategische nota bevat enkel de titels van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Er is geen enkele bijkomende omschrijving van het prioritaire beleid opgenomen…In het meerjarenplan nemen de schulden van de stad exponentieel toe. Voor de stad en het OCMW evolueren de geraamde schulden van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025. Het meerjarenplan voldoet wel aan de normen van het financieel evenwicht maar toch dreigt een dergelijke stijging de financiële toestand van de stad en het OCMW steeds meer onder druk te zetten. … Het is dan ook van belang dat het stadsbestuur zich hiervan voldoende bewust is bij de uitvoering en de opvolging van het meerjarenplan”, stond er letterlijk te lezen. De stad Leuven kreeg ook de raad om één en ander verder uit te werken om de kwaliteit van de beleidsrapporten te waarborgen.

Oppositie

De oppositie was uiteraard gretig om in te spelen op de brief en dat zal vanavond niet anders zijn op de gemeenteraad. “Een blamage voor het schepencollege”, liet Lorin Parys optekenen. “We krijgen gelijk van de gouverneur die zich net zoals wij op de gemeenteraad zorgen maakt over de schuld die van 114 naar 434 miljoen stijgt. Er zijn ook grote vragen over hoe de autofinancieringsmarge is berekend. En ook het feit dat de begroting te vaag is, komt op kritiek van de gouverneur te staan. De Leuvenaars verdienen beter voor hun geld.”

Vlaamse meerjarenplanning?

Schepen van Financiën Carl Devlies is alvast niet van plan om grondig bij te sturen en dat zal hij de gemeenteraad vanavond meedelen. Volgens Devlies is dat ook helemaal niet nodig want Leuven is financieel gezond en zal dat ook blijven de komende jaren. “Leuven heeft de schuld de voorbije jaren gehalveerd”, klinkt het. “Het is uiteraard niet de bedoeling om de schuld de komende jaren te laten oplopen. Dat wil ik niet als schepen van Financiën. Het is altijd zo dat er bepaalde projecten niet worden uitgevoerd en dat kan allerlei redenen hebben, van een probleem met een vergunning tot technische kwesties. Ik maak me dus geen zorgen over de opbouw van schulden. De stad Leuven handelt als een goede huisvader en heeft dat al meermaals bewezen in het verleden. We gaan die brief dus naast ons neerleggen want eigenlijk vind ik het wel kras dat men die bemerkingen maakt. Ik ga trouwens eens praten met schepenen in andere gemeenten want waar eindigt het? Zoals ik eerder al zei: ik zou wel eens een meerjarenplanning willen zien van de Vlaamse overheid. Of van de federale overheid…Daar is alvast geen sprake van schuldafbouw zoals Leuven die de voorbije jaren heeft gedaan.”