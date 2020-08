Stad Leuven lanceert noodfonds cultuur: “Voor de meest urgente noden, maar we gaan helaas niet iedereen kunnen redden.” Joris Smets

31 augustus 2020

15u26 0 Leuven Stad Leuven creëert, flankerend aan Vlaamse en federale initiatieven, een kader om de Leuvense cultuursector te ondersteunen. Eerder al werd aangekondigd dat de stad 2,7 miljoen euro investeert in de sector. Vandaag presenteert Leuven, in overleg met de Leuvense cultuursector, het ‘noodfonds cultuur’. “Het is ondersteuning voor de sector die zwaar heeft geleden de voorbije maanden”, zegt Denise Vandevoort

“De cultuursector in Leuven is gezond en dynamisch, maar krijgt zware klappen”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “En helaas is het einde van de tunnel is nog niet in zicht. We zetten daarom vanuit de stad alle zeilen bij. We hebben pas de succesvolle anderhalvemetersessies afgerond, daarbij hebben we volop ingezet op werkgelegenheid voor Leuvense event- en cultuurwerkers en artiesten. Nu lanceren we een ‘noodfonds cultuur’. Dit fonds bedraagt 300.000 euro.”

Doelgroepen

Steun uit het noodfonds kan vanaf 1 september aangevraagd worden en is er voor drie specifieke groepen: verenigingen die zware financiële schade leden (50.000 euro), professionele kunst- en cultuurorganisaties die geen structurele steun uit Vlaanderen krijgen (100.000 euro) en een derde pakket voor individuele cultuurwerkers die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor steunmaatregelen (150.000 euro).

“We hopen hiermee de meest urgente noden op te vangen”, schetst Denise Vandevoort. “Het reglement en de procedure zijn bewust eenvoudig gehouden. Wie in aanmerking komt, zal snel geholpen worden. Je kan alles nalezen op de website van de stad. Het is een ondersteuning voor de sector die zwaar heeft geleden de voorbije maanden, maar we gaan hiermee helaas niet iedereen kunnen redden. Zelfstandigen of freelancers met een eigen zaak hebben het heel moeilijk en we doen ons uiterste best. Het is voor de noden van dit ogenblik en het noodfonds is complementair aan de federale maatregelen.”

Relanceplan

“Vanaf september maken we volop werk van een echt relanceplan”, zegt Denise Vandevoort. “Dat plan wordt samen met de cultuursector zelf uitgetekend zodat de ondersteuning komt waar hij echt nodig is. We zijn daarbij meer dan ambitieus. Verschillende cultuurprofessionals uit Leuven zijn ook achter de schermen actief op Vlaams en federaal niveau om, in overleg met beleidsmakers ruimte te geven aan coronaveilige cultuuractiviteiten. Het is zonder meer belangrijk dat onze sector haar relevantie voor het publiek en de maatschappij kan blijven tonen en ook in moeilijke omstandigheden haar rol kan spelen.”

Publiek

Een belangrijke stap in de relance is de beslissing van de nationale Veiligheidsraad dat er vanaf 1 september meer publiek toegelaten mag worden op evenementen. Binnen mogen er tot 200 mensen aanwezig zijn, buiten tot 400. Voor de uitbaters van permanente infrastructuren kan de gemeentelijke overheid uitzonderlijk toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan 200 personen (binnen) of 400 personen (buiten). Deze aanvraag dient gericht te worden tot de burgemeester.

Info

Het noodfonds cultuur kan je vanaf 1 september hier terugvinden.

Leuvense verenigingen, organisaties en cultuurmedewerkers/kunstenaars kunnen met specifieke vragen over het noodfonds cultuur terecht op noodfondscultuur@leuven.be.