Stad Leuven lanceert nieuwe directie voor digitale ambities: “Er verdwijnen ook heel wat bestuursposten, structuren en zitpenningen” Bart Mertens

27 juli 2020

13u06 3 Leuven De stad Leuven bundelt al haar digitale expertise in een nieuwe directie onder de noemer ‘digitaal’. Zo wil het stadsbestuur nog sneller inspelen op de wijzigende behoeften en de uitdagingen in de ‘Smart City’ die Leuven wil worden in de toekomst. “De uitdagingen zijn groot. Daarom heft de stad de huidige intercommunale op en zet ze met een nieuwe directie in op een doorgedreven digitalisering”, klinkt het.

Met de digitale revolutie kijkt de stad Leuven grote en complexe uitdagingen recht in de ogen. Innovatieve multidisciplinaire oplossingen die onderbouwd zijn met data zijn meer dan ooit aan de orde en inzetten op digitale technologieën om sneller een antwoord te bieden aan de uitdagingen is een absolute noodzaak geworden anno 2020. Het Leuvense stadsbestuur beseft dat als geen ander en wil zich verder ontwikkelen tot een innovatieve, efficiënte en klantgerichte organisatie. Om dat doel te bereiken, wordt Intercommunale HeLics opgedoekt en vervangen door een nieuwe directie. “Toch wel een bijzonder moment want je doekt niet elke dag een intercommunale op”, lacht schepen van ICT Thomas Van Oppens (Groen). “De intercommunale wordt bij deze opgeheven. Hierdoor verdwijnen ook heel wat bestuursposten, structuren en zitpenningen. Onze stad heeft ambitieuze doelstellingen, onder meer inzake klimaat, zorg en economie. Die doelstellingen kunnen we enkel waarmaken als we ook volop op het digitale aspect inzetten. Het digitale is een ondersteunend maar essentieel middel om onze doelstellingen te verwezenlijken.”

De nieuwe directie digitaal zal uit twee grote poten bestaan: ICT en data. “Vanuit ICT willen we inspelen op de laatste technologieën, zowel in de ondersteuning van onze administratie als naar de burger toe. De stad Leuven moet mee zijn met de laatste evoluties op vlak van big data en artificiële intelligentie. We beschikken over een schat aan data en die gaan een belangrijke rol spelen bij het toekomstig beleid. Door het beheer te centraliseren in één directie zijn we beter in staat om deze data aan elkaar te koppelen en ons beleid erop te baseren. Een verrassend voorbeeld hiervan is dat het wegnemen van sommige vuilnisbakken geleid heeft tot minder sluikstorten. De realiteit spreekt vaak ons buikgevoel tegen en net daarom is het net zo belangrijk dat we data betrekken bij onze beleidskeuzes. Leuven doorprikt hiermee het beeld dat de overheid achter loopt op technologisch vlak”, zegt schepen Van Oppens.

Rol van de burger

Blijft de vraag: wat gaat de burger concreet merken van de vernieuwde digitale aanpak? “Vele veranderingen gaan burgers inderdaad niet direct zien maar wel voelen in de vorm van een efficiëntere overheid en een betere dienstverlening. Steeds meer zaken gaan digitaal kunnen en ze zullen ook sneller afgehandeld worden. Als het zowel de burger en de administratie minder tijd kost, boeken we dubbele winst. De burger krijgt ook een centrale rol in het dataverhaal. Enerzijds zetten we in op Citizen Science, de burger als dataverzamelaar. Denk aan het project Telraam waarbij burgers helpen door verkeersdata te leveren. Anderzijds moeten we de beschikbare data maximaal openstellen. Als we willen dat de burger participeert, moet hij ook juist geïnformeerd zijn. Op termijn moeten Leuvenaars in staat zijn om de verkeersdrukte, warmte, luchtkwaliteit en andere gegevens over hun eigen omgeving gemakkelijk te raadplegen. De kennis over onze stad moet van iedereen zijn”, besluit Thomas Van Oppens.