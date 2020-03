Stad Leuven lanceert nieuw platform om lokale handelaars hart onder de riem te steken EDLL

23 maart 2020

19u01 0 Leuven Handel, horeca en andere ondernemers in Leuven zien hun omzet sterk dalen door de coronacrisis. Daarom lanceert stad Leuven Handel, horeca en andere ondernemers in Leuven zien hun omzet sterk dalen door de coronacrisis. Daarom lanceert stad Leuven steunmee.be , een nieuw platform voor uitgestelde aankopen. Leuvenaars kunnen er een tegoedbon aankopen bij hun favoriete handelaar. Die tegoedbon kunnen ze na de coronacrisis inruilen.

Om lokale handelaars te ondersteunen, lanceert de stad Leuven steunmee.be, een nieuw platform voor uitgestelde aankopen. Klanten kunnen een tegoedbon kiezen van hun favoriete handelaar en een vrij te bepalen bedrag invullen. Vervolgens ontvangen ze een unieke code die een jaar geldig blijft. Zodra de winkels, horecazaken en ondernemingen weer openen, kan de klant de aangekochte tegoedbon gebruiken.

Op het platform zijn overigens niet enkel tegoedbonnen beschikbaar. Ondernemingen kunnen tot vier extra steunpakketten te koop aanbieden. Zo kan de Leuvenaar ook hotelovernachtingen, boeken of rondleidingen aankopen.

Verbondenheid tijdens social distancing

“We kregen de afgelopen week veel telefoontjes van ondernemers die zich terecht zorgen maken. Voor hen is de impact van het coronavirus natuurlijk enorm. Ondernemerschap is per definitie leven in onzekerheid, maar deze situatie is toch wel heel uitzonderlijk. De stadsdiensten werken achter de schermen zeer hard aan steunmaatregelen voor de sector, maar intussen hopen we toch op deze manier mee een steuntje in de rug te kunnen bieden. Hopelijk kunnen Leuvenaars en ondernemers elkaar via deze weg snel en veilig terugvinden”, zegt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V).

Sociaal engagement

De Leuvense softwareleverancier Fluens, die als jonge starter begeleid werd door de stad Leuven, stelt het platform gratis ter beschikking voor ondernemers. Zij kunnen zich gratis aanmelden en tegoedbonnen of steunproducten online plaatsen. Om de boel technisch draaiende te houden, betaalt de klant wel 1 euro werkingskost. Deelnemen kan via www.steunmee.be.