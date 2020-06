Stad Leuven komt horeca maximaal tegemoet met terrassen: “Den Delper gaat terug open” Bart Mertens

14 juni 2020

20u00 3 Leuven Met ongeveer 13.000 zitplaatsen op terrassen is Leuven een echte horecastad. Toch was er bij de heropening van de horeca grote bezorgdheid over kleinere cafés die niet rendabel kunnen draaien door de coronamaatregelen. De stad Leuven doet er alles aan om de horeca tegemoet te komen en met succes, want Den Delper heropent binnen enkele dagen. “Ik kan mijn terras plaatsen nu fietsers hun fiets aan de hand nemen”, zegt uitbaatster Karen Devroey.

De stad Leuven ging werk maken van een alternatief terrassenplan voor de Leuvense horeca en heeft woord gehouden. Het doel was om de 13.000 zitplaatsen op horecaterrassen te behouden en dat lijkt te lukken. Geen eenvoudige opdracht want door de ‘social distancing’ moeten terrastafels verder uit elkaar staan. Er was dan ook bezorgdheid voor kleine horecazaken en zaken die gelegen zijn in smalle straten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Parijsstraat waar onder meer de legendarische kroeg Den Delper is gelegen. Uitbaatster Karen Devroey liet al meteen na de Nationale Veiligheidsraad over de herstart van de horeca weten dat rendabel de deur heropenen er niet inzat.

Ik wil zo snel mogelijk terug aan de slag gaan maar ik wacht momenteel nog op ontsmettingsproducten. Ik mik op dinsdag om de deur van Den Delper terug te openen Karen Devroey

Toch komt er nu goed nieuws want door het feit dat fietsers worden aangemaand om hun fiets aan de hand te nemen in de Parijsstraat krijgt de horeca meer mogelijkheden inzake terrassen. “Neem je fiets aan de hand, zo is er meer terrasruimte vacant. Samen met de collega’s van het stadsbestuur zorgden we ervoor dat de terrassen in de Parrijsstraat nu tijdelijk kunnen uitbreiden om zo meer klanten coronaproof te ontvangen”, lieten gemeenteraadsleden Lien Degol en Alexandra Roumans van Open Vld optekenen.

Meer terrassen

Voor Karen Devroey van Den Delper is de tijdelijke opheffing van de fietsstraat de doorslaggevende factor om de deur toch terug te openen voor haar klanten. “Ik ben heel blij met deze oplossing”, klinkt het. “Ik wil zo snel mogelijk terug aan de slag gaan maar ik wacht momenteel nog op ontsmettingsproducten. Ik mik op dinsdag om de deur van Den Delper terug te openen.” Ook voor andere zaken zijn er meer mogelijkheden door de inspanningen van de stad Leuven. Zo mocht café De Leivese Ton afgelopen zaterdag een terras plaatsen in de Bondgenotenlaan. Dat is enkel mogelijk als er geen verkeer toegelaten is maar elke uitbreiding is uiteraard welkom.

Ook voor café De Fiere Margriet wordt nog een oplossing gezocht. “De uitbater stelde voor om een terras te plaatsen aan de overkant van de straat maar dat kan niet omwille van de veiligheid. Er wordt nu bekeken of er een oplossing kan worden gevonden aan het café zelf”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “We bekijken ook een nieuw voorstel voor de Muntstraat. Nu is het zo dat er eenrichtingsverkeer is en voor sommige zaken heeft dat tot gevolg dat klanten daar pas als laatste passeren. We bekijken nu of er een alternatief kan zijn door de uitstroom van mensen te regelen via de twee zijstraten in het midden van de Muntstraat. Zo zou je de Muntstraat wel toegankelijk kunnen maken langs de twee kanten. We doen er alles aan om de horeca tegemoet te komen in deze moeilijke tijden en ik hoor toch positieve signalen vanuit de sector.”