Stad Leuven kandidaat voor Europese Sportstad 2021: “54% van de Leuvenaars sport minstens één keer per week” Bart Mertens

13 juni 2020

12u30 0 Leuven 2021 belooft een fantastisch sportjaar te worden voor stad Leuven en haar inwoners. De 100e editie van het WK wielrennen komt naar Leuven en de stad stelde zich ook kandidaat om een jaar lang de titel ‘Europese Sportstad’ te dragen. “Geen enkele Belgische stad telt meer sporthallen en zwembaden per inwoner dan Leuven”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

De titel Europese Sportstad wordt door ACES Europe jaarlijks uitgereikt aan verschillende Europese steden. Steden die zich kandidaat, moeten tussen de 25.000 en 499.999 inwoners tellen. Vanaf 500.000 inwoners kan een stad zich kandidaat stellen om Europese Sporthoofdstad te worden maar daar komt Leuven niet voor in aanmerking. Per land kan er ook slechts één stad per jaar de titel ontvangen behalve in grote landen want daar kunnen meerdere steden de titel toegekend krijgen. De voorbije jaren kregen onder meer Oostende en Kortrijk al de eer in België en volgend jaar is het hopelijk aan Leuven. In oktober of november worden de Europese Sportsteden voor 2021 bekendgemaakt.

Innovatieve projecten

Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V): “We hebben een sterke kandidatuur ingediend met daarin heel wat toonaangevende en innovatieve projecten waar we bijzonder trots op zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons volgend jaar Europese Sportstad mogen noemen. Leuven is zonder twijfel een stad waar zowel competitieve als recreatieve sporters aan hun trekken komen. En dat blijkt ook uit de cijfers want 54% van de Leuvenaars sport minstens één keer per week. Dat is het hoogste percentage in Vlaanderen. Het sportaanbod in de stad is ook zeer uitgebreid. Zo heeft geen enkele Belgische stad meer sporthallen en zwembaden per inwoner dan Leuven. En ook de openbare ruimte werd de voorbije jaren sportiever ingericht om zo nog meer mensen aan het bewegen te krijgen.”

In vergelijking met andere jaren zullen heel wat nieuwe sportevenementen en activiteiten neerstrijken in de stad Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V)

Leuven ruikt de titel van Europese Sportstad al maar toch kijkt schepen Geleyns vooral uit naar het WK Wielrennen. “We willen de Leuvenaar meenemen in een echt sportverhaal. In vergelijking met andere jaren zullen heel wat nieuwe sportevenementen en activiteiten neerstrijken in de stad. Of bestaande evenementen krijgen een upgrade om bijvoorbeeld een sterker deelnemersveld te verkrijgen of om meer beleving toe te voegen voor deelnemers en toeschouwers. De apotheose moet inderdaad het WK wielrennen worden waarvan de finish in Leuven ligt.”