Stad Leuven is #WithRefugees EDLL

10 juli 2019

10u20 0 Leuven Ook stad Leuven heeft de solidariteitsverklaring #WithRefugees ondertekend. Leuven is hiermee de tweede stad in Vlaanderen. Met de ondertekening benadrukt de stad haar verantwoordelijk te nemen voor vluchtelingen en toegang te voorzien tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk.

“Met 13 vluchtelingen op 1.000 inwoners onthaalt Leuven relatief veel mensen op de vlucht. Iedereen die we in onze stad opvangen, verdient een respectvolle kans”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera. Meer dan 25 miljoen mensen leven buiten hun land om te ontsnappen aan geweld en vervolging. Met de campagne #WithRefugees nodigt de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) lokale overheden van over de hele wereld uit om hun solidariteit te tonen tegenover vluchtelingen. Brussel, Kortrijk, La Louvière, Liège en Namur ondertekenden ook al de verklaring.

“Leuven zal de komende jaren haar verantwoordelijkheid opnemen voor zowel mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering en de weerbaarheid van de democratie, maar ook voor uitdagingen met een duidelijke link naar migratie en de vluchtelingenkwestie”, aldus schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.