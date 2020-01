Stad Leuven installeert schuilhokken voor zwerfkatten: “Schuilhokken van Vlaamse overheid zijn 87 % duurder”, zegt schepen Thomas Van Oppens Bart Mertens

14 januari 2020

14u00 0 Leuven De stad Leuven heeft 22 schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst op dertien locaties verspreid over het hele grondgebied. De schuilhokken moeten beschutting bieden aan zwerfkatten. “Een schuilhok biedt plaats aan één tot vier katten. We vragen de inwoners ook om de zwerfkatten met rust te laten”, zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen).

Zwerfkatten vind je uiteraard ook in Leuven, al doet het stadsbestuur er in nauwe samenwerking met vzw Zwerfkat in Leuven alles aan om het probleem onder controle te houden. Schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) heeft zopas 22 schuilhokken geplaatst om de Leuvense zwerfkatten bij slecht weer of bij koude temperaturen een tochtvrij en geïsoleerd hok te geven. “De schuilhokken komen het welzijn van de katten ten goede”, klinkt het. “De schuilhokken werden geplaatst op plekken waar zwerfkatten zich vaak ophouden. De stad koos ervoor om geen schuilhokken bij de Vlaamse overheid aan te kopen omdat ze enorm duur zijn. We hebben een alternatief gevonden dat liefst 87% goedkoper is zonder dat we inboeten op kwaliteit. Op die manier gaan we efficiënt om met onze overheidsmiddelen.”

De stad koos ervoor om geen schuilhokken bij de Vlaamse overheid aan te kopen omdat ze enorm duur zijn. We hebben een goedkoper alternatief gevonden Schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen)

De stad Leuven vraagt de inwoners ook om de zwerfkatten met rust te laten en raadt af om dichtbij de hokken te komen. Ook andere katten naar de schuilhokken brengen of zwerfkatten mee naar huis te nemen, valt af te raden volgens schepen Van Oppens. “De zwerfkatten zijn eerder mensenschuw en kunnen niet wennen aan een huis”, vertelt de schepen. “Daarnaast vraagt de stad met aandrang om de dieren niet te voederen. Deze oproep staat ook te lezen op een infoborden aan de schuilhokken. Vandaag zijn er al vrijwilligers gekend bij de politie die de zwerfkatten voederen. We bekijken momenteel met de politie en Zwerfkat in Le(u)ven hoe we het voederen van de zwerfkatten kunnen formaliseren. Binnenkort kun je je aanmelden als vrijwilliger om de katten te voederen.”

Overlast

De stad engageert zich tot slot om de overlast door zwerfkatten aan te pakken op een diervriendelijke manier. Hiervoor werkt de stad nauw samen met Zwerfkat in Le(u)ven. Die organisatie vangt al jaren zwerfkatten in de universiteitsstad en laat ze vervolgens steriliseren om de populatie zo goed mogelijk onder controle te kunnen houden. “Nadien laat ze de zwerfkatten -die vaak schuw zijn en geen kans maken op adoptie- terug vrij in hun vertrouwde omgeving. Dankzij deze samenwerking blijft de populatie zwerfkatten onder controle en zorgen zwerfkatten voor minder overlast in Leuven”, besluit schepen Thomas Van Oppens.