Stad Leuven helpt scholen met heropstart: “Scholen moeten zich grondig reorganiseren

om alles veilig te houden” Joris Smets

26 april 2020

12u09 1 Leuven Vanaf 18 mei zullen scholen gedeeltelijk opnieuw opengaan. Kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar en drie leerjaren in het buitengewoon basisonderwijs zullen enkele dagen op school les krijgen. In het secundair onderwijs mogen ook drie jaren starten, waaronder sowieso het zesde jaar. De stad Leuven werkt nauw samen met het onderwijs sinds het begin van corona, en ook voor deze fase in de coronamaatregelen zal ze de scholen maximaal ondersteunen. “Met deze nieuwe fase, komen ook nieuwe noden. Die moeten ingelost worden”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera.

Op 15 of 18 mei gaan de Vlaamse scholen opnieuw open, hoewel initieel beperkt. De scholen kregen woensdagavond al eerste concrete richtlijnen van de Vlaamse overheid om veilig terug aan de slag te gaan. “Scholen moeten zich grondig reorganiseren om alles veilig te houden, en ze hebben veel extra hygiëne- en beschermingsmateriaal nodig”, vertelt schepen van Onderwijs, Lalynn Wadera. “Wij brengen mee in kaart wat er nodig zal zijn aan handzeep, handgel, handschoenen, mondmaskers en ander materiaal. En we bekijken hoe we hen vanuit de stad kunnen helpen om de juiste weg naar dat materiaal te vinden. De veiligheid van de leerkrachten en de kinderen moet bij de heropstart immers gegarandeerd kunnen worden.”

Veilig

Hygiëne om besmetting te vermijden is prioritair bij de heropening. Leraren en jongeren vanaf 12 jaar zullen mondmaskers of andere mond- en neusbedekking moeten dragen. Handen wassen moet meermaals per dag: bij het binnenkomen, voor en na elke pauze, bij een toiletbezoek en bij het verlaten van de school. En uiteraard moeten de leerlingen te allen tijde minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar. Om die afstand te verzekeren moeten scholen onder andere op de grond markeringen voorzien en mogen ze met maximum 10 kinderen en één leerkracht in een klaslokaal. “Scholen zullen zeker ook zelf nog komen met creatieve oplossingen om de kinderen eraan te herinneren dat ze handen moeten wassen en afstand houden. Als we daarin iets kunnen betekenen, bekijken we graag hoe we hen kunnen ondersteunen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera.

“Op basis van heel concrete info over wat en hoeveel de scholen nodig hebben, gaan we met hen, hun koepels en bij voorkeur ook met de Vlaamse en Federale Overheid aan de slag om klaar te zijn tegen 18 mei,” zegt schepen Wadera. “We hebben vanuit de stad de voorbije weken al veel materiaal verzameld en verdeeld. Ik denk aan het beschermingsmateriaal voor de zorgsector en de laptops voor de scholen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat we met de sterke solidariteit van stadspersoneel, bedrijven, vrijwilligers en schoolpersoneel samen veel kunnen realiseren,” schat de schepen positief in.

Dat we zo snel kunnen schakelen en inzetten op die dingen die er echt toe doen, danken we aan de openheid van de scholen en de flexibiliteit en het enorm engagement van iedereen schepen Wadera

Laptops

Met de nieuwe opstartregeling blijft online leren van thuis uit de regel voor een groot deel van de leerlingen. Ook die moeten aan boord blijven. De stad verdeelde de voorbije weken samen met de scholen al bijna 400 laptops onder kinderen en volwassen die er thuis geen hebben. “Met deze nieuwe stap stelt zich ook een nieuwe nood”, zegt schepen Wadera. “Scholen hadden in eerste instantie eigen laptops verdeeld naar hun leerlingen toe. Nu gaan ze er weer nodig hebben in de klas. En de leerlingen van het derde leerjaar kregen voorlopig ook nog geen laptop. Nu zij niet naar school kunnen, wordt de nood ook voor hen urgenter.” De stad werkt daarom achter de schermen verder om extra laptops in te zamelen en te verdelen.

Individuele steun

Naast die eerder praktische regelingen is er ook nog de bezorgdheid om kinderen met speciale noden aan boord te houden. “Ik denk aan kinderen uit gezinnen met weinig ruimte of met veel stress bijvoorbeeld, of kinderen die de leerkrachten moeilijk bereiken vanop afstand.” Scholen doen veel inspanningen om hen te contacteren, ook telefonisch. “We blijven hen ook extra ondersteunen met de buddywerking. Daarin zetten we studenten uit de lerarenopleiding en andere vrijwilligers in om naar de kinderen te luisteren en hen te helpen om hun schoolwerk te organiseren,” verzekert de schepen. De stad houdt verder de vinger aan de pols en bekijkt met scholen of het nodig en mogelijk is om ook die kinderen af en toe naar school te laten komen. “Ik wil dat elk kind en elke jongere zich gehoord en betrokken voelt.”

Met deze exit-strategie komen de scholen en de stad in een nieuwe fase. “Dat we zo snel kunnen schakelen en inzetten op die dingen die er echt toe doen, danken we aan de openheid van de scholen en de flexibiliteit en het enorm engagement van iedereen,” zegt schepen Wadera.