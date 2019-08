Stad Leuven geeft subsidie van 30.000 euro aan vzw Zwerfkat in Le(u)ven EDLL

21 augustus 2019

12u59 0 Leuven Stad Leuven en vzw Zwerfkat in Le(u)ven gaan een nieuwe samenwerking aan om het zwerfkattenprobleem aan te pakken en de overlast hiervan in te perken. De stad kent de vzw een verhoogde subsidie toe van 30.000 euro.

“We werken al enkele jaren samen met de vzw en hun rol is heel belangrijk. Een efficiënte aanpak van het zwerfkattenprobleem is nodig voor het welzijn van de zwerfkatten, de bestrijding van overlast en de publieke gezondheid. We waarderen hun werk en verhogen daarom de toelage tot 30.000 euro voor dit jaar”, zegt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens.

De vzw Zwerfkat in Le(u)ven werkt op een diervriendelijke manier om de overlast van zwerfkatten aan te pakken. Ze vangen en verzorgen de katten om ze vervolgens onvruchtbaar te maken. Vrijwilligers zorgen ervoor dat op straat geboren, verdwaalde of gedumpte katten bij opvanggezinnen worden geplaatst of gaan actief op zoek naar de eigenaars. Als de eigenaar niet wordt gevonden, worden de katten ter adoptie aangeboden. Daarnaast vangt de vzw ook katten op van eigenaars in noodsituaties, zoals bij een acute ziekenhuisopname of een overlijden.

De sterilisatie of castratieplicht bestaat trouwens voor iedereen die een kat verkoopt of weggeeft. Kittens moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden voor ze vijf maanden oud zijn en sinds 2017 moeten alle katten jonger dan 12 weken ook gechipt en geregistreerd worden. Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier, maar nog te weinig daarvan zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Daardoor krijg je geregeld nestjes met (on)gewenste kittens. Vanaf de leeftijd van vijf maanden kan een kattin per jaar tot drie nestjes van telkens drie tot zes kittens krijgen. Een kattin en haar nakomelingen kunnen dus in theorie op vijf jaar tijd de kattenpopulatie met maar liefst 5.000 vergroten.

Al 1.600 Leuvense zwerfkatten gered

Vzw Zwerfkat in Le(u)ven bestaat dit jaar vijf jaar en redde sinds haar oprichting al meer dan 1.600 Leuvense katjes. “De jaarlijkse kosten bedragen rond de 100.000 euro en vrijwilligers zamelen 13.000 kilo eten in voor de zwervertjes. De verhoogde toelage van de stad is dan ook meer dan welkom”, aldus voorzitster Sabine Bovend’aerde.

Oproep

De stad Leuven en vzw Zwerkat in Le(u)ven doen een warme oproep naar iedereen die een kat in huis wil nemen: adopteer er eentje. De vzw biedt katten ter adoptie aan. Je vindt de katten terug op de www.adopteereendier.be. Leuvenaars die een kat vinden, kunnen dit doorgeven aan de vzw door contact op te nemen via www.zwerfkatinleuven.be