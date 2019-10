Stad Leuven gaat parkeerplaatsen in kaart brengen Bart Mertens

04 oktober 2019

19u16 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil een inventaris maken van de parkeerplaatsen in de stad. Bedoeling is om de parkeerdruk te meten. “We willen tot een databank komen die nodig is om een nieuw parkeergeleidingssysteem te realiseren”, zegt schepen David Dessers (Groen).

De nieuwe coalitie met sp.a, Groen en CD&V in de rangen werkt stap per stap verder aan een toegankelijk maar leefbaar Leuven. Het parkeerbeleid maakt deel uit van die strategie. De invoering van het circulatieplan was al een grote stap met minder bovengrondse parkeerplaatsen in hartje Leuven tot gevolg maar er kwamen wel extra shop&go-plaatsen. Nu het nieuwe verkeersplan goed is ingeburgerd, gaat de stad verder met een nieuw parkeergeleidingssysteem. Om dat mogelijk te maken, keurde de gemeenteraad zopas de inventarisatie van de parkeerplaatsen in Leuven goed. Bedoeling is om onder meer de parkeerdruk in kaart te brengen.

Databank

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen): “We gaan alle bovengrondse parkeerplaatsen in Leuven oplijsten en die koppelen aan de bezettingsgraad. Vervolgens gaan we al die gegevens bundelen in een eengemaakt digitale databank. Dat is noodzakelijk om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van een nieuw parkeergeleidingssysteem. Dat is een belangrijke stap in het parkeerbeleid van de stad Leuven.”