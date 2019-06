Stad Leuven gaat leegstaande woningen en kamers fors belasten Bart Mertens

24 juni 2019

15u00 0 Leuven De stad Leuven neemt opnieuw maatregelen tegen leegstand. De voorbije jaren was de belasting op leegstaande woningen en kamers en al een feit maar die belasting wordt nu verhoogd. “Met deze beslissing wil de stad de schaarste op de woonmarkt in Leuven mee aanpakken”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Schepen Lies Corneillie (Groen) is vastberaden om van Leuven opnieuw een betaalbare woonstad te maken. Inzetten op alternatieve woonvormen is één piste in dat verhaal en de leegstand verder bestrijden een andere. “In tijden van hoge grond- en woningprijzen en een schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen is het moeilijk te verantwoorden dat woningen leegstaan of eigenaars ze laten verkrotten. Ze zijn een doorn in het oog. Daarom willen we hard optreden tegen leegstand. Door de belasting op leegstand te verhogen, willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun gebouw in orde te brengen”, zegt Lies Corneillie.

12.500 euro

Het gaat meer concreet over kamers en woningen die op de inventaris als ongeschikt of onbewoonbaar staan of in het register leegstand en verwaarlozing zijn opgenomen. De belasting bedraagt 500 euro per jaar voor een kamer en 2.500 euro per jaar voor een woning. Eerder was dit 127 euro voor een kamer en 1.582 euro voor een woning. Het bedrag wordt ook jaarlijks verhoogd. Vanaf het vijfde jaar blijft het bedrag gelijk en stijgt het niet meer. Op die manier betaal je vanaf het vijfde jaar voor een leegstaande kamer 2.500 euro en voor een woning 12.500 euro.

“Het herwerkte belastingreglement voorziet wel in een aantal vrijstellingen”, voegt Lies Corneillie er nog aan toe. “De eigenaar van een woning die onbewoonbaar verklaard is na een brand bijvoorbeeld is vrijgesteld van deze belasting. Het is een doelbelasting om leegstand aan te pakken en eigenaars te stimuleren om de kamer of woning terug in orde te brengen en niet om inkomsten te genereren. De belastingtarieven voor leegstand in Leuven liggen overigens in lijn met de tarieven in andere steden.”