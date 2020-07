Stad Leuven en Youthstart organiseren extra zomerschool in Leuven: “Jongeren kunnen zichzelf hier ontdekken” Joris Smets

18 juli 2020

11u52 0 Leuven Tussen 13 en 27 juli organiseren de stad Leuven en Youthstart een extra zomerschool voor jongeren tussen 16 en 30 jaar oud. Tijdens de 10-daagse ontdekken de jongeren hun talenten en werken ze aan een project om zo de job of studie van hun dromen te vinden. Ze worden daarbij begeleid door twee ervaren trainers. “Hier krijgen zij de kans om zichzelf te vinden en concrete plannen te maken om hun toekomst in handen te nemen”, zegt Schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Stad Leuven organiseert deze training voor de tweede keer, nu onder de vorm van een zomerschool. Na de lockdownperiode richtte de stad enkele zomerscholen in om kinderen en jongeren goed voorbereid aan een nieuw schooljaar te laten starten. Er zijn de zomerscholen voor kinderen die de overgang maken binnen de eerste twee jaren van het secundair onderwijs en voor anderstaligen. Daarnaast is er deze zomerschool voor de iets oudere jongeren, tussen 16 en 30 jaar. Daarvoor gaat de stad in zee met Youthstart, omdat die organisatie jongeren aan het denken zet over hun toekomst en hen handvaten aanreikt om hun dromen en toekomst zelf vorm te geven.

Toekomst

Schepen van onderwijs Lalynn Wadera is blij dat Youthstart een plaats vond binnen de Leuvense zomerscholen: “Net als vorig jaar, zijn we blij om dit initiatief hier in Leuven te laten neerstrijken. Dit jaar, omwille van corona, vonden we het extra belangrijk om jongeren de kans te geven om deze workshops te volgen. Want het is voor ons essentieel dat elke jongere positief en met vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Hier krijgen zij de kans om zichzelf te vinden en concrete plannen te maken om hun toekomst in handen te nemen.”

84% van de jongeren die deze opleiding afrondt, heeft na zes maanden een nieuwe tijdsbesteding gevonden in de vorm van een job, opleiding of stage. Johan Geleyns

Ontdekken

Gedurende de training krijgen de jongeren een intensieve coaching die hen toelaat hun eigen doelen te ontdekken en zetten ze een stappenplan uit om die te bereiken. In de groep werken ze aan zelfvertrouwen, krijgen ze zicht op waar ze goed in zijn, ontvangen ze tips om te solliciteren of een overzicht van opleidingen die interessant zijn voor hen. De 10-daagse opleiding eindigt met de presentatie van een eigen project door de jongeren. “De jongeren moeten eigenlijk niets. Ze dienen alleen zichzelf te ontdekken.” zegt Philippe Knaeps van Youthstart.

Vaardigheden

Schepen van handel en werk Johan Geleyns legt de focus op de competentie ondernemerschap: “Ondernemende mensen die problemen aanpakken, die nieuwe wegen zoeken, die strategieën ontwikkelen om problemen op te lossen, moeten we koesteren. We helpen deze jongeren dan ook graag om deze vaardigheiden in zichzelf te ontdekken. 84% van de jongeren die deze opleiding afrondt, heeft na zes maanden een nieuwe tijdsbesteding gevonden in de vorm van een job, opleiding of stage. Dat alleen al is teken van de goesting die ze hier (terug)vinden.” Aan het einde van de opleiding ontvangen de jongeren dan ook een certificaat van de Antwerp Management School.

OHL

Wat dit jaar ook bijzonder is, is de locatie van de training: het stadion van OHL. De Leuvense voetbalclub neemt met plezier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. CEO van OHL Peter Willems legt uit: “We vinden het ontzettend belangrijk om projecten zoals de Zomerschool van YouthStart te steunen. Een sterke gemeenschapswerking maakt deel uit van wie we zijn en wat we als club willen bereiken. En wie weet vinden we dankzij dit project nog een nieuwe boekhouder of jeugdcoach.”

Johan Geleyns, die ook schepen van sport is, ziet het graag gebeuren: “De Leuvense sportclubs spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk weefsel van de stad. We kennen OHL als een club die zowel sociale doelen in de stad sponsort als zelf initiatieven ontplooit. Dat ze zich ook hier achter scharen is voor mij dan ook erg belangrijk als voorbeeld naar anderen.”