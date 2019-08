Stad Leuven doet oproep naar minister Homans (N-VA): “Geen enkele reden om erkenning Al Ihsaan-moskee in te trekken” Bart Mertens

22u00 6 Leuven Het Leuvense stadsbestuur is van oordeel dat er geen redenen zijn om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in te trekken. Dat advies zal Leuven overmaken aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) die de procedure tot intrekking heeft opgestart. “We veroordelen en bestrijden elke vorm van extremisme maar dat geldt ook voor polarisering. We roepen minister Homans op om in dialoog te gaan met de Al Ihsaan-moskee”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Naar aanleiding van de brief van Liesbeth Homans - Vlaams minister van onder meer Binnenlands Bestuur en Inburgering - waarin zij meedeelt de erkenning van moskee Al Ihsaan te willen intrekken, heeft stad Leuven het gevraagde advies opgesteld. Het stadsbestuur oordeelt dat er geen redenen zijn om de erkenning op te heffen. “Het stadsbestuur blijft kiezen voor dialoog, samenwerking en verbondenheid in de stad en pleit ervoor om elke vorm van polarisering en extremisme in de samenleving en in elke religie te veroordelen en te bestrijden. We roepen minister Homans op in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van Al Ihsaan”, vat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) het advies van de stad Leuven samen.

De preek waarover het gaat, is fout vertaald vanuit het Arabisch. In die versie is geen sprake van het slaan van vrouwen Vertegenwoordiger van de Al Ihsaan-moskee in Leuven

Bruggen bouwen

In de brief die de stad Leuven op 26 juli ontving van de minister is er onder meer sprake van de imam die eind 2017 in opspraak kwam na uitspraken over de toelaatbaarheid van het slaan van vrouwen. Volgens vertrouwelijke informatie die minister Homans bereikte, is die man na zijn schorsing door het EMB opnieuw actief in de Leuvense moskee. De vertegenwoordigers van de moskee bevestigden dat gegeven vanavond in de commissie Veiligheid onder leiding van Rik Daems (Open Vld). “Maar wij hebben geen indicaties van salafisme bij de hulpimam, toen niet en nu niet. De preek waarover het gaat, is fout vertaald vanuit het Arabisch. In die versie is geen sprake van het slaan van vrouwen. De vertaler is toen ontslagen uit de raad van bestuur. Al Ishaan werkt met vrijwiligers die allemaal een hart hebben voor Leuven. We bouwen bruggen en de aantijgingen van de laatste weken zijn onterecht. Wij hebben niets te verbergen en we nemen al van voor de aanslagen in Zaventem initiatieven tegen extremisme. We zijn de voorbije weken overdonderd door het feit dat sommigen denken dat we salafisme steunen of prediken. We nemen afstand van elke extremistische stroming”, klonk het.

We verdedigen de vrijheid van religiebeleving maar we zijn even intens in de strijd tegen elke vorm van extremisme, ook ik voor wie er zou aan willen twijfelen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van Erediensten Carl Devlies (CD&V) sluiten zich aan bij die laatste boodschap. “We verdedigen intens de vrijheid van religiebeleving maar we zijn even intens in de strijd tegen elke vorm van extremisme, ook ik voor wie er zou aan willen twijfelen”, aldus burgemeester Ridouani. Korpschef Jean-Paul Mouchaers liet ook optekenen dat er geen indicaties waren of zijn vanwege de inlichtingendiensten dat er een veiligheidsrisico zou zijn of is geweest. Ondertussen blijft het dan wel een vraagteken op welke informatie minister Homans zich baseerde voor het opstarten van de procedure tot intrekking maar wellicht behoren die gegevens tot het geheim van het onderzoek van de inlichtingendiensten.

Preken

Feit is wel dat de ontslagen vertaler nog les mocht blijven geven binnen Al Ihsaan en dat die man soms citaten van salafistische geleerden post op zijn Facebook-profiel. Oppositiepartij N-VA vraagt zich af hoe dat nog bijna één jaar lang kon worden toegestaan door het bestuur van de moskee. “De man in kwestie geeft les in het gemeenschapsonderwijs en we hadden geen enkele reden om hem te verdenken van salafisme. Dat de preken sinds eind 2017 niet meer online staan in het Nederlands ligt aan het feit dat we nog geen vertaler hebben gevonden die vrijwillig die taak op zich wil nemen en de nodige capaciteiten heeft om dat te doen”, aldus de vertegenwoordigers van de moskee die tekst en uitleg kwamen geven in de commissie. Het Leuvense stadsbestuur geeft tot slot nog mee dat een intrekking van de erkenning eerder zou leiden tot minder controle en minder dialoog. “Experts stellen dat de officiële erkenning niet alleen een hefboom is voor een duurzame integratie van de islam in de Belgische samenleving maar dat die erkenning ook bijdraagt tot meer transparantie en een scherper toezicht mogelijk maakt om ontsporingen te voorkomen”, aldus burgemeester Ridouani en schepen Devlies die de bevoegde stadsdiensten volgen in hun oordeel dat de hulpimam na zijn schorsing en de getroffen maatregelen een tweede kans verdient.