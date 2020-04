Stad Leuven deelt officiële voederpassen uit om overlast zwerfkatten aan te pakken EDLL

28 april 2020

12u14 0 Leuven Leuven gaat voederpassen uitdelen aan de 37 voedervrijwilligers van de stad. Dat zijn Leuvenaars die zwerfkatten gecontroleerd eten geven op vaste locaties. Dankzij de voederpas worden de vrijwilligers officieel erkend en riskeren ze geen GAS-boete. Met dit initiatief wil de stad zich engageren om de overlast door zwerfkatten aan te pakken op een diervriendelijke manier.

Door de voederpas krijgen vrijwilligers officieel de toelating om zwerfkatten gecontroleerd te voeden. “Momenteel telt Leuven 37 gekende voedervrijwilligers. Dankzij hen gaan zwerfkatten niet op zoek naar eten in huizen of in vuilniszakken. Daardoor wordt de overlast van zwerfkatten beperkt”, zegt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). Hiervoor werkt de stad nauw samen met Zwerfkat in Le(u)ven.

Afspraken

Aan de voederpas zijn wel een aantal afspraken verbonden. Zo mogen de vrijwilligers enkel zwerfkatten eten geven en moeten ze geschikt kattenvoer aanbieden. Het voedsel moet aangeboden worden in een proper bakje en die mogen ze nadien nergens laten rondslingeren. De vrijwilligers moeten vooraf vastgelegde hoeveelheden voederen op een vaste locatie én op vaste tijdstippen. Daarnaast moeten ze het voedsel, dat niet werd opgegeten, dagelijks opruimen om te voorkomen dat het ongedierte zoals ratten aantrekt. De vrijwilligers werken tot slot mee aan de vang- en sterilisatie-acties van Zwerfkat in Le(u)ven en houden schuilhokken mee proper. De voederpas is een jaar geldig.

Niet zomaar voederen

“Mensen mogen zwerfkatten niet zomaar voederen. Vaak gebeurt dat zonder melding en met de beste bedoelingen, maar we roepen op om dat niet te doen”, vult de schepen aan. “Het is verboden om op het openbaar domein voeding voor zwerfkatten, maar ook voor andere zwervende dieren, achter te laten. Achtergelaten voedsel trekt immers ongedierte aan, wat dan weer een risico inhoudt voor de openbare veiligheid en gezondheid”, zegt Van Oppens. Wie dat wel doet, riskeert een GAS-boete. Enkel wie over een voederpas beschikt, krijgt voortaan een uitzondering op dit verbod. Met dit initiatief wil de stad zich engageren om de overlast door zwerfkatten aan te pakken op een diervriendelijke manier.

Wie interesse heeft om ook voedervrijwilliger te worden, kan zich aanmelden via deze link. Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar.