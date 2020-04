Stad Leuven breidt dagopvang voor dak- en thuislozen uit: “Op een bankje zitten, mag niet meer” Bart Mertens

06 april 2020

20u00 0 Leuven Voor dak- en thuislozen zijn deze coronatijden bijzonder moeilijk. Overdag kunnen ze door de maatregelen niet langer terecht in openbare gebouwen en ook op pleinen of in park op een bankje zitten, is niet langer toegelaten. Daarom organiseert de stad Leuven samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk dagopvang in de sporthal Rijschoolstraat.

Tot voor kort was inloopcentrum De Meander de vaste plek voor daklozen om overdag even binnen te springen voor basisvoorzieningen. Die was echter te klein en daarom kunnen dak- en thuislozen sinds vandaag terecht in een veel grotere locatie. De stad Leuven voorziet dagopvang in de stedelijke sporthal in de Rijschoolstraat. “Heel wat plekken waar dakloze mensen anders rustig kunnen verblijven, zijn gesloten door de coronamaatregelen”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). “Daarom biedt de dagopvang een plek om te rusten, een koffie te drinken of een douche te nemen. De sporthal is ruim genoeg om mensen op te vangen en toch voldoende afstand te bewaren. De regels rond ‘social distancing’ kunnen er perfect gerespecteerd worden.”

CAW coördineert de dagelijkse opvang. Poverello zorgt dan weer voor een warme maaltijd per dag Schepen Lies Corneillie (Groen)

De stedelijke sporthal biedt ruimte aan ongeveer vijftig personen tussen 10 en 18 uur. Het stadsbestuur zorgde voor tafels en stoelen, veldbedden, bestek, microgolfovens en voorziet ook koffie en thee. “Er wordt op toegezien dat alle materialen grondig gedesinfecteerd worden”, aldus schepen Corneillie. “CAW coördineert de dagelijkse opvang. Poverello zorgt dan weer voor een warme maaltijd per dag, met ondersteuning door het stedelijk buurtwerk en de Koning Boudewijnstichting. Het stedelijk buurtcentrum van Sint-Maartensdal neemt de verdeling voor zijn rekening. Elke dag is er minstens één medewerker aanwezig, iemand van het CAW of een buurtwerker van de stad. Daarnaast zijn er uiteraard vrijwilligers. Het mobiele team van vzw De Hulster biedt tot slot psychische ondersteuning terwijl er eveneens een student sociaal werk van de Hogeschool UCLL aanwezig is.”

Bij de opening kwamen er inderdaad al twintig personen langs waarvan velen nood hadden om uit te rusten Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Schepen Bieke Verlinden (sp.a), verantwoordelijk voor sociale zaken en buurtwerking, is blij dat al twintig personen de weg hebben gevonden naar de dagopvang in Leuven. “Politie, gemeenschapswachten en de sociale sector informeren dak- en thuislozen op straat over de dagopvang”, klinkt het. “Bij de opening kwamen er inderdaad al twintig personen langs waarvan velen nood hadden om uit te rusten. We zijn blij dat dit initiatief snel gekend was en dat we een rustige plek kunnen aanbieden tijdens deze coronacrisis.”

Nachtopvang

Blijft de vraag: waar kunnen daklozen ’s nachts terecht? De stad Leuven nam eerder al het initiatief om een nachtopvang in te richten voor kwetsbare mensen. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vorderde jeugdherberg Blauwput op voor dat initiatief. “In de normale winter- en noodopvang was het niet mogelijk om de ‘social distancing’ te garanderen. In de jeugdherberg kan dat wel. De nachtopvang werd alvast verlengd tot minstens 19 april.”