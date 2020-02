Stad Leuven blijft zitten met voorraad strooizout. “Besparing van 25.000 euro”, zegt schepen Van Oppens (Groen) Bart Mertens

06 februari 2020

17u30 0 Leuven De stad Leuven heeft momenteel nog zo’n 600 ton strooizout in voorraad. Tot op heden werd er amper gestrooid want koning winter stuurt zijn kat. “Dat levert ons nu al een besparing van 25.000 euro op”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Geen sprake van een echte winter tot op heden en eigenlijk is dat een herhaling van het scenario van 2019. Ook vorige winter moest de stad Leuven de strooidiensten amper op de baan sturen om de Leuvense wegen veilig te houden voor het verkeer. Pas eind januari was dat het geval vorig jaar. Dit jaar zijn we ondertussen al in februari beland en de berg strooizout van de stad Leuven ligt er bij wijze van spreken werkloos bij. “Toch is de stad Leuven op alles voorbereid en hebben we voldoende strooizout in voorraad”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen). “Leuven mikt altijd op een voorraad van 600 ton. Er lag nog 400 ton van de winter van 2019 en dus hebben we in november 2019 nog 200 ton extra aangekocht. Doorgaans kost strooizout per winter zo’n 40.000 euro aan de stad Leuven. Deze winter is er tot op heden amper gestrooid met een voorlopige besparing van 25.000 euro tot gevolg. De besparing is eigenlijk nog veel groter als je de uitgespaarde personeelsinzet mee in rekening brengt.”