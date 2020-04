Stad Leuven bezorgt elke Leuvenaar een gratis herbruikbaar mondmasker: “Zullen grote rol spelen in geleidelijke afbouw” Bart Mertens

20 april 2020

17u31 44 Leuven De geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen wordt ook in Leuven volop voorbereid. Om een eventuele heropflakkering van besmettingen te voorkomen, krijgt elke Leuvenaar van het stadsbestuur een gratis herbruikbaar mondmasker. “Het is duidelijk dat een mondmasker dragen op plaatsen waar voldoende afstand houden niet mogelijk is een grote rol zal spelen. Daarom bezorgen we elke Leuvenaar een gratis mondmasker in de brievenbus”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Sinds begin deze maand is de stad Leuven zich aan het voorbereiden op een terugkeer naar het normale leven. Dat is momenteel nog niet aan de orde maar stapje per stapje zal het dagelijks leven zich op termijn hernemen. Na alle verwarring over het nut van mondmaskers in de heropstart van het maatschappelijke leven is ondertussen duidelijk dat mondmaskers wel degelijk een rol zullen spelen. Daarom heeft de stad Leuven besloten om elke Leuvenaar een degelijk mondmasker te bezorgen. “We doen dit in overleg met de KU Leuven en we wonnen ook advies in bij viroloog Marc Van Ranst”, legt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) uit. “Uiteraard is het dragen van een mondmasker slechts een onderdeel van de totaalaanpak. De andere maatregelen zoals fysieke afstand houden, blijven uiteraard belangrijk. Het is de bedoeling om elke Leuvenaar een herbruikbaar masker te bezorgen in de brievenbus.”

Niet iedereen kan thuis zelf aan de slag om een mondmasker te stikken. Daarom willen we elke Leuvenaar een herbruikbaar mondmasker bezorgen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

De stad Leuven kiest er naar eigen zeggen heel bewust voor om de inwoners een kwaliteitsvol mondmasker te bezorgen. “Niet iedereen kan thuis zelf aan de slag om een mondmasker te stikken. Daarom willen we elke Leuvenaar een herbruikbaar wasbaar mondmasker in hun brievenbus bezorgen. Zo is iedereen ook zeker dat het mondmasker aan de juiste richtlijnen voldoet. Bovendien blijven daardoor meer chirurgische en professionele mondmaskers -waarvan de voorraden nog steeds beperkt zijn- maximaal voorbehouden voor de zorgsector.”

Juiste instructies

Blijft de vraag: waar gaat de stad Leuven een grote lading degelijke mondmaskers op de kop weten te tikken? “We hebben een grote bestelling geplaatst”, aldus Mohamed Ridouani. “De mondmaskers zullen gemaakt worden volgens de huidige richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid voor herbruikbare maskers. Vanaf volgende week worden de eerste mondmaskers verdeeld. De mondmaskers zullen bezorgd worden samen met de juiste gebruiks- en wasinstructies. Een correct gebruik is vanzelfsprekend belangrijk om een goede bescherming te bieden. Door zelf een betrouwbaar mondmasker voor alle Leuvenaars te voorzien, willen we de kopzorg wegnemen bij onze inwoners om online te zoeken naar een masker.”

Het is nog even afwachten op de aanbevelingen van de overheid en de experten voor de jongere kinderen. We volgen dit echter nauwgezet op Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Concreet krijgt elke Leuvenaar van 12 jaar of ouder een mondmasker van de stad Leuven. Voor jongere kinderen is er nog geen duidelijkheid. “Het is nog even afwachten op de aanbevelingen van de overheid en de experten voor de jongere kinderen. We volgen dit echter nauwgezet op en zijn al in gesprek met een leverancier. We staan klaar om via de basisscholen ook aan de kinderen een mondmasker te bezorgen.”

Nog dit: via platform Leuven Helpt werden ondertussen ook al 12.000 zelfgemaakte mondmaskers verdeeld in Leuven. Dit officieel model van mondmasker werd eerder al succesvol gemaakt en verdeeld door de stad in samenwerking met MAAKbar. De stad Leuven kocht de stoffen en ander materiaal aan waarna meer dan 600 vrijwilligers de maskers naaiden volgens de instructies van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De naaipakketjes werden vervolgens verdeeld door 110 vrijwillige fietskoeriers. Medewerkers van de stad verdeelden de mondmaskers ook aan zorgverleners die aan huis komen zoals bijvoorbeeld zorg-assistenten, thuisverplegers en vroedvrouwen.

